据“工信微报”5月7日消息，工信部对5.1万户中小企业问卷调查显示，4月份，35.0%的中小企业认为生产经营状态较好，连续两个月回升，51.2%的中小企业表示有招工需求，同时，订单量明显回暖。4月份，中小企业国内订单、出口订单指数分别为47.9%、47.6%，均连续两个月回升，达到2022年2月份以来最高值。

工信部数据显示，当前，中小企业采购、销售等先行指标持续向好，专精特新中小企业韧性显现，企业预期正加快改善。

IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，中小企业往往处于市场前端，运行状况是宏观经济冷暖的直接反映，中小企业采购、销售等先行指标持续向好，订单量明显回暖说明了保增长、稳预期、稳就业的政策目标初步达成。

上海迈柯荣信息咨询有限责任公司董事总经理徐阳对记者表示，中小企业的先行指标持续向好，表明市场需求正在逐步恢复，这对于中小企业的生产经营具有积极意义。

“近期地方政府陆续出台了政策，着力点都与帮助中小企业有关联，如加大对中小微企业的财税支持；调动金融系统，解决复工企业‘融资难’；加大对小微企业降低要素成本的支持；加大外贸出口支持为企业出具不可抗力事实性证明等，中小企业生产经营状况的好转，与政策、产业和资本的扶持密不可分。”徐阳表示。

太一集团董事长邓迪向记者介绍，今年以来，消费需求和市场活力正在回暖，整个元宇宙行业正在迎来快速发展期，公司也得以获得更多的机遇和市场空间，整个业务呈现出向好的状态。

区块链安全公司中科链源联合创始人王瑞丽对记者表示，在各项政策支持下，公司整体呈现良好的发展势头，尤其是随着高新技术企业税收优惠政策落实和完善，进一步减轻了企业的社会负担。

工信部调查结果显示，当前，专精特新中小企业发展韧性不断显现，67.74%的企业有创新研发计划。数据显示，1月份至3月份，“小巨人”企业、专精特新中小企业营收利润率分别为9.6%、7.0%，比规上中小企业分别高5.5个、2.9个百分点。当前，工信部正在加快第五批专精特新“小巨人”企业的培育，进一步激发企业活力，促进中小企业高质量发展。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅对《证券日报》记者表示，加快对专精特新中小企业的培育，尤其是在新一轮数字化、智能化转型升级浪潮下，发展专精特新“小巨人”企业成为数字经济的生力军，将在产业链供应链补短板方面发挥重要作用，为我国在国际产业链协作分工中把握主动。（记者 郭冀川）

(责编：王仁宏、陈键)

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