据住房和城乡建设部官网5月8日消息，为规范房地产经纪服务，加强房地产经纪行业管理，促进房地产市场健康发展，住房和城乡建设部、市场监管总局联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持问题导向，突出保护交易当事人合法权益，明确了10个方面的监管措施。

房地产经纪对促进房屋交易、提高交易效率、保障交易安全具有重要作用。近年来，部分房地产经纪机构存在利用房源客源优势收取过高费用、未明码标价、捆绑收费、滥用客户个人信息等问题，加重交易当事人负担、侵害其合法权益。

《意见》明确，加强从业主体管理。严格落实经纪机构备案制度。市、县住房和城乡建设部门要全面推行经纪从业人员实名登记，加强经纪从业人员管理。同时，《意见》明确了经纪服务内容，经纪服务由基本服务和延伸服务组成。基本服务是促成房屋交易提供的一揽子必要服务，延伸服务是可单独提供的额外服务。

在合理确定经纪服务收费方面，《意见》指出，房地产经纪服务收费由交易各方根据服务内容、服务质量，结合市场供求关系等因素协商确定。经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。引导由交易双方共同承担经纪服务费用。

在严格实行明码标价方面，《意见》表示，经纪机构不得混合标价和捆绑收费。收费前应当向交易当事人出具收费清单，列明收费标准、收费金额，由当事人签字确认。

《意见》明确严禁操纵经纪服务收费，经纪机构不得滥用市场支配地位以不公平高价收取经纪服务费用。房地产互联网平台不得干预经纪机构自主决定收费标准。

此外，《意见》提出，规范签订交易合同，经纪机构促成房屋交易，应当通过房屋网签备案系统办理房屋买卖、租赁合同网签备案；加强个人信息保护，经纪机构及从业人员不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

《意见》还强调，要提升管理服务水平，建立健全房屋交易管理服务平台，加强对交易房源、经纪机构及从业人员的管理；加大违法违规行为整治力度，将规范房地产经纪服务纳入房地产市场秩序整治的重要内容，曝光典型案例；加强行业自律管理，对经纪机构及从业人员存在收费不规范、侵犯客户个人信息合法权益等情形的，房地产经纪行业组织依据行规行约给予自律处分。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)

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