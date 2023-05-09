人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

十方面举措规范房地产经纪服务 严禁操纵经纪服务收费

2023年05月09日08:44 | 来源：证券日报
小字号

据住房和城乡建设部官网5月8日消息，为规范房地产经纪服务，加强房地产经纪行业管理，促进房地产市场健康发展，住房和城乡建设部、市场监管总局联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持问题导向，突出保护交易当事人合法权益，明确了10个方面的监管措施。

房地产经纪对促进房屋交易、提高交易效率、保障交易安全具有重要作用。近年来，部分房地产经纪机构存在利用房源客源优势收取过高费用、未明码标价、捆绑收费、滥用客户个人信息等问题，加重交易当事人负担、侵害其合法权益。

《意见》明确，加强从业主体管理。严格落实经纪机构备案制度。市、县住房和城乡建设部门要全面推行经纪从业人员实名登记，加强经纪从业人员管理。同时，《意见》明确了经纪服务内容，经纪服务由基本服务和延伸服务组成。基本服务是促成房屋交易提供的一揽子必要服务，延伸服务是可单独提供的额外服务。

在合理确定经纪服务收费方面，《意见》指出，房地产经纪服务收费由交易各方根据服务内容、服务质量，结合市场供求关系等因素协商确定。经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。引导由交易双方共同承担经纪服务费用。

在严格实行明码标价方面，《意见》表示，经纪机构不得混合标价和捆绑收费。收费前应当向交易当事人出具收费清单，列明收费标准、收费金额，由当事人签字确认。

《意见》明确严禁操纵经纪服务收费，经纪机构不得滥用市场支配地位以不公平高价收取经纪服务费用。房地产互联网平台不得干预经纪机构自主决定收费标准。

此外，《意见》提出，规范签订交易合同，经纪机构促成房屋交易，应当通过房屋网签备案系统办理房屋买卖、租赁合同网签备案；加强个人信息保护，经纪机构及从业人员不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

《意见》还强调，要提升管理服务水平，建立健全房屋交易管理服务平台，加强对交易房源、经纪机构及从业人员的管理；加大违法违规行为整治力度，将规范房地产经纪服务纳入房地产市场秩序整治的重要内容，曝光典型案例；加强行业自律管理，对经纪机构及从业人员存在收费不规范、侵犯客户个人信息合法权益等情形的，房地产经纪行业组织依据行规行约给予自律处分。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今日起港澳居民来往内地通行证有效期延长 可正常办理铁路购票等业务
　　人民网北京5月8日电 （记者王连香）记者从中国铁路微信公众号获悉，根据中华人民共和国出入境管理局公布的《关于延长港澳居民来往内地通行证有效期的公告》，自5月8日起延长港澳居民来往内地通行证的有效期。对证件有效期限截止日期为2020年1月1日至2023年12月30日的回乡证，有效期限延长至2023年12月31日。…
中国防伪行业协会发布“防伪溯源保护品牌”优秀案例
　　人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）记者从中国防伪行业协会了解到，在第七个“中国品牌日”来临之际，中国防伪行业协会发布了2023年度“防伪溯源 传递信任 保护品牌 十大优秀案例”。 随着市场经济的发展，品牌越来越重要，同时，一些不法分子为了追求利益也滋生出假冒侵权行为。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部