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太原五个“着力”打造一流营商环境

2023年05月09日08:48 | 来源：光明日报
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　　5月6日，太原市召开优化营商环境大会。会议明确，太原将锻长板、补短板、树样板，全力打造一流营商环境。

　　 近年来，太原市营商环境持续改善、连年进位，全力以赴为企业发展、项目落地建设提供最优服务保障。据介绍，2022年，太原市在全国营商环境评价中，80%的指标获评优秀，“获得信贷”和“劳动力市场监管”两项指标成为全国标杆；在中国社科院评估的291个城市中，太原市营商环境排名第31位，位列省会城市前十。

　　 “当前，太原各种优势在集成、资源在集中、动力在集聚，市场的关注度和投资热情空前高涨。”山西省委常委、太原市委书记韦韬表示，太原将在五个方面着力，打造一流营商环境。

　　 着力打造公平公正的法治环境。坚持尊重市场规律、要素自由流动、监管合理适度等原则，正确处理好政府和市场、监管和服务、加法和减法的关系，着力推动资源高效配置，创新实施精准有效监管。

　　 着力打造高效便捷的政务环境。以企业和群众需求为导向，纵深推进“放管服”改革，在流程“极简化”、审批“极速化”、服务“极致化”上下功夫，持续深化“证照分离”改革，打造“一件事一次办”升级版，加快各级政务服务大厅标准化、规范化、便利化“三化”建设，扩大“异地通办”事项范围。

　　 着力打造诚实守信的信用环境。不断健全完善信用监管体系，加强信用信息归集，深化“信易批”改革，探索开展公共信用综合评价，强化政务诚信建设，严格依法行政。

　　 着力打造开放开明的人文环境。大力完善城市基础设施、改善生态品质，补齐教育、医疗、养老、社保等公共服务短板，全面提升城市品牌形象；探索建立“太原惠企”服务平台，畅通常态化政企沟通渠道，构建“亲”“清”政商关系。

　　 着力打造优质完善的要素保障环境。推动开发区和工业用地“标准地”改革全覆盖、拿地即开工，强化用能和环境容量保障，大力发展产业基金，引导金融机构加大对中小微企业和重点领域的信贷投放力度，健全人才引进、培养、使用、评价、激励等制度。（记者李建斌）

(责编：王仁宏、陈键)
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