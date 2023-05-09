科技日报深圳5月8日电 （记者叶青）推出高压报装“四早”服务、上线“绿电交易”电费账单、新能源并网外线投资全免费……8日，记者从广东省深圳市发改委与南方电网深圳供电局（以下简称深圳供电局）联合召开的优化用电营商环境新闻发布会上获悉，今年深圳用电营商环境改革以“‘六免’办电，绿动鹏城”为主题，进一步优化“免证件、免申请、免审批、免投资、免跑动、免停电”服务，全方位凸显“数智元素”“绿色元素”“经济元素”。

今年是深圳连续推出用电营商环境改革举措的第6个年头，此次改革涉及便利办电、政企联动、精准服务、降本增效、绿色转型、可靠供电等方面共20条重点措施。

“近年我们智能手机电池、电动汽车电池等业务逐步壮大，每年用电负荷增长率在20%以上，对电力品质的要求越来越高。”欣旺达电子股份有限公司建设项目部总经理张帅恒说，今年3月15日，深圳供电局提前15天给产业园通了电，这为生产设备进场调试、实现量产赢得了更多时间。

产业升级，更需要“电力先行者”跑出加速度。“数字化是高质量打造一流用电营商环境的必由之路。我们充分发挥数字政府和数字电网的乘数效应，前瞻满足优质企业落户需要。”深圳供电局董事、总经理、党委副书记李敏虹说。

据介绍，深圳供电局联合政府搭建政企用电用能共享服务平台。全市重大项目报建审批后，供电人员通过平台直接获取政务数据，实现“早规划、早建设、早施工、早送电”“四早”服务。2023年，该局继续为全市841个重大项目提供用电在线管理和超前代办服务，截至目前，为42个重大项目提前送电，总容量超过51万千伏安。

今年，“数智办电”再发力，深圳供电局将超前代办的“四早”服务从重大项目推广至所有高压报装企业，无须企业跟进政府行政审批事项，让企业免证件、免申请、免审批。

继率先在全国实现工业园区从“一园一表”到“一企一表”的转变后，深圳供电局还将发布园区“获得电力”指数，进一步帮助终端企业降低用电成本。

作为今年用电营商环境改革一大主题，“绿动鹏城”体现了深圳从“用上电、用好电”向“用绿电”的跨越升级。深圳供电局将成立深圳绿电认证服务中心，满足企业绿电绿证购买、使用、查询、认证需求，助力出口型企业提升国际竞争力。

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经