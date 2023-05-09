科技日报讯 （记者吴长锋）5月6日，记者从中国科学院开放创新生态建设研讨会暨磁约束聚变能研究开放创新试点启动会上获悉，磁约束聚变能研究成为中科院首个正式启动的开放创新试点领域。此举旨在加快构建具有全球竞争力和国际影响力的开放创新生态和国际科技合作网络。

经过半个世纪的创新积累和蓬勃发展，依托合肥超环（HT-7）、全超导托卡马克装置（EAST）、EAST辅助加热系统、聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）四大核聚变研究领域的国家重大科技基础设施，中科院磁约束聚变研究基础好、成果多、前景广，合肥成为全球核聚变研究的重要基地。

据悉，围绕HT-7、EAST、CRAFT等大科学工程项目的建设和运行，以及深度参与国际热核聚变实验堆ITER计划，中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所与欧美俄日等40多个国家超过120家科研机构建立了稳定的交流与合作关系。磁约束聚变实验装置成为国家开放共享大科学装置标杆之一，入选全球研究基础设施高官会（GSO）、国际经合组织（OECD）和金砖国家（BRICS）大科学装置开放目录或典型案例。

目前，中法聚变联合中心、中俄超导联合质子中心、中美国际托卡马克合作研究中心、国际聚变能联合中心等相继落成并运行，不断产出具有国际影响力的重要创新成果。EAST与NICA大装置合作纳入中俄政府科技合作重要内容，带动金砖国家大科学装置的交流与合作。EAST与DIII-D装置开展10余轮联合物理实验，成果多次获评年度科学亮点，聚变工程关键技术及核心部件应用于欧美多个大科学装置。

与此同时，等离子体物理研究所还帮助东南亚、西亚、南美、北非等地核聚变新兴国家的相关学科和实验装置建设。创新开展“三班制”联合物理实验，每年度半数实验提案来自欧美合作机构。

(责编：王仁宏、陈键)

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