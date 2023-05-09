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农业银行：聚焦制造业、科技创新等重点领域 强化金融资源供给

2023年05月09日10:44 | 来源：证券日报网
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原标题：农业银行聚焦制造业、科技创新等重点领域 强化金融资源供给

　　5月8日，记者从农业银行获悉，农业银行坚守服务实体经济主责主业，把服务稳经济和扩内需放在突出位置，不断优化完善制造业、科技创新、绿色低碳等重点领域和薄弱环节金融资源供给，更加主动融入和服务新发展格局。截至3月末，农业银行公司类贷款余额突破12万亿元。

　　在打造产业升级转型动能方面，农业银行围绕先进制造业、传统产业优化升级、涉农及县域制造等领域，创新服务模式，完善产品体系，不断加大制造业贷款尤其是制造业中长期贷款投放力度。截至3月末，农业银行制造业贷款（监管口径）余额达2.69万亿元，增量超3900亿元，其中，制造业中长期贷款增量超2100亿元，制造业贷款的增量、增速居同业前列。

　　在筑牢科技自立自强根基方面，农业银行致力于打造“投、贷、服”一体化的科创金融服务体系，目前已设立16家科创企业金融服务中心，着力提升科创企业金融服务水平。截至3月末，农业银行战略性新兴产业贷款增量超4300亿元，是去年同期的3.4倍，“专精特新”企业贷款首次突破2000亿元。

　　在践行绿色低碳发展理念方面，围绕清洁能源、基础设施绿色升级、节能环保、生态环境等绿色产业，农业银行持续加大对风光电、水电、核电、天然气、绿色交通、绿色建筑等行业的支持力度，引导金融资源向绿色产行业倾斜。截至3月末，农业银行绿色信贷余额突破3万亿元，有力地支持了绿色低碳转型和经济高质量发展。（记者 杨洁）

(责编：曹淼、李源)
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