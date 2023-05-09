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商务部：对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税

2023年05月09日18:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月9日电 商务部9日发布2023年第17号公告，决定自2023年5月10日起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。

　　依据《中华人民共和国反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出上述决定。

　　征收反倾销税的产品范围是原反倾销措施所适用的产品，与商务部2005年第23号公告中的产品范围一致。自2023年5月10日起，进口经营者在进口原产于日本、美国和欧盟的氯丁橡胶时，应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税。

　　氯丁橡胶主要用作电线电缆护套、胶管、耐油橡胶制品等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合剂、海洋开发、医疗卫生、能源开发等方面。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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