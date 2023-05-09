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中国星辰丨天舟六号完成发射前全区合练 各系统准备就绪

2023年05月09日21:00 | 来源：央视网
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央视网消息（新闻联播）：今天（5月9日），天舟六号发射任务组织全区合练。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。

早上8时许，在北京飞控中心的统一调度下，文昌航天发射场、西安卫星测控中心以及任务各测控站、船实施联调联控，全面模拟发射准备、发射以及飞行过程中的各种技术状态和工作过程，考核各系统之间的接口的匹配性和工作的协调性。参试各系统严密组织，系统之间相互配合密切，确保各项程序有条不紊地进行。

地处热带海洋性气候带的文昌航天发射场近期阵雨较为频繁，为此，发射场气象系统加强了气象监测和气象会商密度，确保为发射日提供精准的气象预报。

天舟六号将是神舟十五号航天员乘组在轨迎接的第一艘飞船，目前，三名航天员已完成手控遥操作演练等准备工作，空间站组合体状态良好、运行稳定，静候天舟六号的到来。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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