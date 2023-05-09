一季度我国旅行服务进出口同比增长56.6%
2023年05月09日21:33 | 来源：新华网
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新华社北京5月9日电（记者谢希瑶）今年一季度，我国旅行服务明显恢复，进出口3376.3亿元，同比增长56.6%。其中，出口同比增长38.4%，进口同比增长58%。
商务部9日发布数据显示，一季度，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额15840.1亿元，同比增长8.7%。其中，出口6805.1亿元，同比下降4.7%，降幅比1至2月收窄7.1个百分点；进口9035亿元，同比增长21.6%；服务贸易逆差2229.9亿元。
知识密集型服务贸易占比提升是主要特点。一季度，知识密集型服务进出口6947亿元，同比增长12.8%，占服务进出口总额的比重达43.9%，同比提升1.6个百分点。其中，知识密集型服务出口4155.7亿元，同比增长18.7%；增长较快的领域是保险服务，增幅达276.4%。知识密集型服务进口2791.3亿元，同比增长5.1%；增长较快的领域是个人文化和娱乐服务、其他商业服务，同比分别增长35.4%、20.5%。
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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