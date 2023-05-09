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22条河流发生超警以上洪水 各方积极应对南方地区汛情

2023年05月09日21:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月9日电（记者刘诗平、姚子云）水利部9日消息，自5月5日以来，受强降雨影响，我国南方地区22条河流发生超警以上洪水，其中3条河流超保、2条中小河流发生有实测记录以来最大洪水。面对暴雨洪水，各方积极做好汛情灾害防御。

　　水利部水旱灾害防御司信息技术处处长王为表示，水利部以“一省一单”形式向预报降雨较大的地区发出通知，部署做好中小河流洪水和山洪灾害防御、水库安全度汛、堤防巡查防守等工作。特别是江西等地发生暴雨洪水和突发险情，水利部及时派出工作组赴现场指导暴雨洪水防范应对、水工程调度和险情处置工作。

　　据江西省防汛抗旱指挥部统计显示，从5日至8日16时30分，本轮强降雨过程造成江西53.6万人受灾，紧急转移安置1.6万人。4日至8日，江西省消防救援队伍参与抗洪抢险任务处置70起，营救遇险被困群众436人、疏散转移1085人。目前，强降雨过程结束，江西省防指已于5月8日20时结束省级防汛四级应急响应。

　　据气象水文部门预测，10日至13日，受冷暖空气共同影响，华南、江南中部南部、西南南部等地将有一次强降雨过程，以大到暴雨为主，局部地区将有大暴雨。受其影响，广西西江及支流柳江、郁江、桂江、贺江，广东北江、东江，湖南湘江，江西赣江等主要河流将出现涨水过程，广西、广东等省区暴雨区部分中小河流可能超警。

　　王为表示，水利部将强化预报、预警、预演、预案措施，贯通雨情、水情、险情、灾情防御，实现防汛关口前移，赢得防御先机。同时，强化会商研判，预警信息、会商决策意见迅即直达防御一线、做到全覆盖。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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