孙 振

行走杨凌，惊叹于一项项科技成果，更为背后的故事感动。

88岁的杨凌职业技术学院研究员、小麦育种专家赵瑜，在北京农业大学（现中国农业大学）毕业后放弃留校任教的机会，60多年来吃住在陕西扶风县豆村农场试验基地，只因他深信“搞育种离不开土地和农民。”

习近平总书记强调：“要加强农业与科技融合，加强农业科技创新，科研人员要把论文写在大地上，让农民用最好的技术种出最好的粮食。”

行走杨凌，对这句话的理解更加深刻。

说起杨凌小麦育种史，赵瑜语带自豪：上世纪全国六大小麦品种换代，4个出自杨凌，其中“碧玛一号”等品种累计推广超过4亿亩，极大地提高了小麦产量，“那时育种追求的是高产，现在追求的是优质，老百姓要吃饱，更要吃好。”

为培育高产优质农业种质资源，杨凌农业高新技术产业示范区近年成立种业创新中心，下设5个专家工作室，与17家高校院所、35家企业开展合作，年培育作物新品种20余项，推广超过5000万亩。赵瑜前年受聘为杨凌种业创新中心小麦工作站专家，承接中心高产优质小麦品种培育课题。课题研发学校提供多学科团队支持，种业创新中心提供科研经费，企业负责示范推广、成果转化，政企研协同攻关。

从主攻高产到培育建立高产优质农业种质资源，杨凌的实践告诉我们：把论文写在大地上，需要坚持坚守。要始终紧盯国家发展需求，服务国家发展战略，把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。

从专家团队单兵作战到政企研携手，杨凌的探索告诉我们：把论文写在大地上，需要求新求变。要不断完善农业科技创新体制机制，整合各级各类优势科研资源，构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系。

把论文写在大地上，我们期待更多这样的坚持坚守、求新求变，期待更多好技术、新成果，种出最好的中国粮。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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