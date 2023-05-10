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中国星辰丨服装、食品、饮用水......新一波“太空快递”即将发货

2023年05月10日08:37 | 来源：央视网
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央视网消息：5月9日，天舟六号发射任务组织全区合练。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。据中国载人航天工程办公室消息，天舟六号计划于近日择机实施发射。

5月7日早上8时许，伴随着指令声，天舟六号货运飞船和长征七号遥七运载火箭组合体在海南文昌航天发射场开始进行垂直转运。在活动发射平台的托举下，长征七号遥七运载火箭驶出了总装测试厂房。

天舟六号货运飞船整体长10.6米，总重13.5吨。与此前的天舟系列货运飞船不同，经过升级改造后，天舟六号的有效装载容积扩大了20%，载货能力由原来的6.9吨提升到了7.4吨。

天舟六号发射任务将是中国空间站转入应用与发展阶段后的首次飞行任务。在转运现场，火箭、飞船、发射场等各系统的工作人员一路护送组合体驶向发射区。经过了两个多小时的垂直转运后，天舟六号货运飞船与长征七号遥七运载火箭组合体安全转运到发射区。这也标志着火箭正式进入到发射的准备阶段。

天舟六号携带水果重量约是天舟五号两倍

据介绍，天舟六号此次运送的物资主要包括服装、食品、饮用水等。其中，新鲜水果的重量约70公斤，是天舟五号携带水果重量的约两倍，这些水果将同时保障正在空间站的神舟十五号乘组，以及将要进入空间站的神舟十六号乘组的食用需要。

空间站在太空当中飞行，有时候需要调整自己的姿态，这样就需要消耗燃料。因此，货运飞船除了给航天员运送物资，它还有一项重要的使命就是给空间站补加推进剂。这一次，天舟六号携带了1.75吨的推进剂，其中，有700公斤左右是要补加给空间站的。

(责编：徐婵、牛镛)
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