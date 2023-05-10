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政策效果渐显 外商在华投资信心足

2023年05月10日08:58 | 来源：证券日报
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看好中国经济，外资机构信心足。5月8日，瑞银财富管理亚太区投资总监办公室报告指出，将中国全年GDP增长预测上调为至少5.7%。今年以来，我国一系列稳外贸、稳外资举措扎实落地，成果显著。不仅外资企业高管密集访华，外商投资重点项目亦加速落地。

“对外开放是我国经济发展取得举世瞩目成就的重要因素，我国在商品和要素市场的对外开放，推动了货物贸易、服务贸易和外商投资规模不断创新高。”对外经济贸易大学国家对外开放学院副教授陈建伟对《证券日报》记者表示，随着我国经济进入新发展阶段，要构建新发展格局，必须要扩大制度性开放，对接全球最高标准的开放水平。未来，外商投资将通过促进市场竞争、加大创新和技术合作力度等途径推动我国产业结构转型升级。

擦亮“投资中国”金字招牌

今年以来，我国经济发展呈现回升向好态势，高水平开放持续推进，对外资吸引力不断增强。2023年政府工作报告强调，“更大力度吸引和利用外资”。4月份，商务部启动“投资中国年”招商引资系列活动，擦亮“投资中国”金字招牌。

地方层面也积极部署，更大力度促进外资稳存量、扩增量。

例如，广东省推动外商投资权益保护条例落地生效；海南制定“两个总部基地”建设；上海市人民政府办公厅印发《上海市加大吸引和利用外资若干措施》；北京市上线外商投资企业诉求采集系统。

商务部数据显示，2023年一季度，全国实际使用外资金额4084.5亿元，同比增长4.9%，吸收外资实现“开门稳”。新设外商投资企业超过1万家，同比增长25.5%，高技术产业实际使用外资1567.1亿元，同比增长18%。其中，电子及通信设备制造、科技成果转化服务领域引资涨幅超过50%。

在此背景下，今年以来，跨国企业高管密集访华，考察中国市场。3月份，商务部部长王文涛会见了十余名跨国公司“掌门”；随后，中国发展高层论坛2023年年会吸引了约68家全球知名跨国公司领袖；高盛、汇丰、桥水、安联保险等大型外资金融机构负责人均到访中国；4月份，法国总统马克龙商务代表团成员来中国进行参观考察。

根据国家外汇局测算，近五年，我国的外商投资收益率是9.1%，欧美和新兴经济体分别是3%和4%至8%左右。“外资企业加大在华投资力度，有助于获得丰厚投资收益。与此同时，中国积极扩大招商引资，有助于推动全球经济长期成长。”北京社科院研究员王鹏告诉《证券日报》记者。

外商投资结构发生变化

根据商务部发布的《中国外商投资报告2022》显示，受中国产业结构升级、制造业服务化加速发展等因素影响，外商投资从以往的制造业更多流向了服务业。

“外资在中国的投资结构发生了很大变化，过去外资70%流向制造业，现在外资75%至80%流向生产性服务，即研发、技术、设计、咨询、人才等方面的服务，以及物流、商流、资金流、信息流、人才流的互联互通，这些都是中国制造业转型升级非常迫切需要的，有助于实现传统制造业与高端生产服务业的深度融合。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生对记者表示。

在张燕生看来，当前更需要从微观政策方面，鼓励地方政府用企业合作和市场的力量来吸引外资。

根据新版《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域和中西部、东北地区。

地方政府亦通过发展产业集群、打造产业体系等方式，吸引和利用外资实现产业升级。例如，广西壮族自治区依托大港口以及绿色化工、装备制造、新能源新材料、林浆纸等产业集群，与东盟国家在产业链、供应链上深度融合，同时积极打造石油化工跨区域跨境产业体系，实现从“一滴油”（原油）到“两根丝”（锦纶、涤纶）的全产业链发展。

长期来看，外商投资对我国产业结构的转型升级、产业链的布局等有积极影响。巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰在接受《证券日报》记者采访时表示，“中国在产业结构调整升级、发展高新技术产业中面临很多难点，需要发挥外资的带动作用，加大吸引外资有助于提升技术实力和技术水平。同时鼓励外商投资进入元器件、零部件等短板领域，有助于补齐我国产业链供应链短板，更好地参与国际市场竞争。”

展望未来，张燕生表示，在全球竞争日益激烈的环境下，如何用市场化、法治化、国际化的方式吸引外资是一大挑战。尤其是在招商引资团奔赴全球抢订单之外，如何更有针对性地满足世界各国资本的新诉求，以更加信赖的方式推动招商引资工作的高质量发展，探寻招商引资的新经验、新模式，是站在新的起跑线上需要思考的问题。(记者 苏诗钰 见习记者 毛艺融)

(责编：王仁宏、陈键)
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