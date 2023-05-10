人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

本月MLF到期量1000亿元 业界预计央行将小幅加量或等量续作

2023年05月10日08:59 | 来源：证券日报
小字号

5月9日，中国人民银行（下称“央行”）以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕，操作利率维持2%不变。鉴于当日无逆回购到期，故央行公开市场实现净投放20亿元。

下周即将有1000亿元MLF（中期借贷便利）到期，业界预计央行将小幅加量或等量续作。

回顾央行近期公开市场操作，尽管在5月6日至5月9日三个交易日里，央行连续保持单日净投放20亿元，但总体来看，截至5月9日，5月份以来央行公开市场累计净回笼6850亿元，这也与月初流动性偏充裕相呼应。

中国货币网数据显示，5月初DR007较4月末明显回落。4月份的最后一个交易日DR007加权平均利率报2.3161%，而5月份的第一个交易日DR007加权平均利率则为1.9212%，5月6日进一步降至1.7206%。虽然本周以来DR007加权平均利率小幅回升，但仍在短端政策利率之下运行。

“4月份DR007月均值为2.06%，持续运行在短端政策利率附近。特别是3月份央行降准落地后，有效扭转了此前资金面持续收紧的状况。5月初DR007较上月末有所回落，符合月初流动性充裕的时点性规律。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，综合考虑各方面因素，预计5月份DR007月均值仍将在2%的短端政策利率附近运行。

王青认为，5月份地方债发行节奏、信贷投放力度及银行月末考核等因素，都会对资金面形成一定扰动。不过，5月份为财政收支“小月”，财政因素对资金面的影响不大。综合来看，本月后期市场流动性剧烈波动的风险不大。

信达证券固收首席分析师李一爽预计，5月份资金面整体仍将延续宽松基调，DR007均值仍在2%左右，隔夜利率均值仍然相对偏低，但相较于4月份可能边际收敛。

开源证券在研报中分析，5月份潜在流动性缺口不大，目前实体经济仍在修复阶段，央行有可能小幅超量续作MLF，以维持资金利率平稳。

王青表示，二季度重点是要加快落实已有政策措施，同时密切观察宏观经济修复态势特别是房地产市场走势。在此期间，推出包括政策性降息（下调MLF利率）在内的大规模刺激措施的必要性不大。不过，当前物价水平偏低，加之美联储有可能在6月份结束本轮加息过程，可以说内外部因素对降息的掣肘进一步下降，但降息与否主要取决于经济运行态势。（记者 刘 琪）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年全国规上企业就业人员年平均工资92492元
　　人民网北京5月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年，全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元，比上年名义增长5.0%；全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增加7192元，名义增长6.7%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增加2353元，名义增长3.7%。 2022年分区域分岗位就业人员年平均工资。…
乘联会：4月新能源车市场零售同比增长85.6%
　　人民网北京5月9日电 （记者王连香）5月9日，乘联会发布数据显示，2023年4月，中国乘用车市场零售达163.0万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%。 新能源汽车方面，4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部