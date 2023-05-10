5月9日，中国人民银行（下称“央行”）以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕，操作利率维持2%不变。鉴于当日无逆回购到期，故央行公开市场实现净投放20亿元。

下周即将有1000亿元MLF（中期借贷便利）到期，业界预计央行将小幅加量或等量续作。

回顾央行近期公开市场操作，尽管在5月6日至5月9日三个交易日里，央行连续保持单日净投放20亿元，但总体来看，截至5月9日，5月份以来央行公开市场累计净回笼6850亿元，这也与月初流动性偏充裕相呼应。

中国货币网数据显示，5月初DR007较4月末明显回落。4月份的最后一个交易日DR007加权平均利率报2.3161%，而5月份的第一个交易日DR007加权平均利率则为1.9212%，5月6日进一步降至1.7206%。虽然本周以来DR007加权平均利率小幅回升，但仍在短端政策利率之下运行。

“4月份DR007月均值为2.06%，持续运行在短端政策利率附近。特别是3月份央行降准落地后，有效扭转了此前资金面持续收紧的状况。5月初DR007较上月末有所回落，符合月初流动性充裕的时点性规律。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，综合考虑各方面因素，预计5月份DR007月均值仍将在2%的短端政策利率附近运行。

王青认为，5月份地方债发行节奏、信贷投放力度及银行月末考核等因素，都会对资金面形成一定扰动。不过，5月份为财政收支“小月”，财政因素对资金面的影响不大。综合来看，本月后期市场流动性剧烈波动的风险不大。

信达证券固收首席分析师李一爽预计，5月份资金面整体仍将延续宽松基调，DR007均值仍在2%左右，隔夜利率均值仍然相对偏低，但相较于4月份可能边际收敛。

开源证券在研报中分析，5月份潜在流动性缺口不大，目前实体经济仍在修复阶段，央行有可能小幅超量续作MLF，以维持资金利率平稳。

王青表示，二季度重点是要加快落实已有政策措施，同时密切观察宏观经济修复态势特别是房地产市场走势。在此期间，推出包括政策性降息（下调MLF利率）在内的大规模刺激措施的必要性不大。不过，当前物价水平偏低，加之美联储有可能在6月份结束本轮加息过程，可以说内外部因素对降息的掣肘进一步下降，但降息与否主要取决于经济运行态势。（记者 刘 琪）

(责编：王仁宏、陈键)

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