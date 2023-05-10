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4月份新能源车销量同比增85.6% 一季度超三成概念股获机构重仓

2023年05月10日08:59 | 来源：证券日报
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5月9日，乘联会公布4月份乘用车销量情况。4月份，乘用车市场零售达到163.0万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%。其中，新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%。今年以来累计零售184.3万辆，同比增长36.0%。

近期，新能源汽车领域的利好消息不断涌现。5月8日，工信部、生态环境部等五部门联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》显示，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。5月5日，国务院常务会议指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，有利于促进新能源汽车购买使用、释放农村消费潜力。4月19日，国家发改委新闻发言人孟玮表示，将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。

虽然有各种利好加持，但今年以来同花顺新能源汽车概念股的市场表现却相对一般。数据显示，今年以来，截至5月9日收盘，新能源汽车概念指数期间仅累计上涨0.62%。

对此，广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者，“今年新能源车市场表现不如人意，首先与新能源车的渗透率相关。2023年4月份数据显示，新能源车的渗透率已经达到33.9%，当行业渗透率达到30%至40%区间时，就意味着该行业的增长可能已经到了巅峰，增速开始放缓。其次是特斯拉前期连续降价，引发行业连锁反应，新能源车销量虽依然增长，但未来利润却可能出现下滑。”

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者说：“从外部环境看，全球汽车业进入下行周期，需求不振情况比较普遍，美元紧缩周期下，消费需求受到利率水平抑制，投资者信心相对不足。”

目前，依然良好的销售情况为新能源汽车上市公司带来了比较“漂亮”的财务数据。同花顺数据显示，今年一季度，A股新能源汽车概念板块合计实现营收约17308.93亿元，同比增长9.64%；合计实现归母净利润约819.81亿元，同比增长7.87%。

新能源汽车行业保持了较强盈利能力，与上游的锂电池重要原材料碳酸锂价格出现大幅下调直接相关。

同花顺数据显示，碳酸锂价格自2022年底涨至每吨约60万元的高位后，近几个月持续下跌，最低已跌至每吨约18万元左右。光大证券研报表示，今年一季度碳酸锂等原材料价格下降，上游资源环节盈利能力下滑，但电池环节盈利能力稳定。

从机构重仓角度看，根据新能源汽车概念板块上市公司披露的2023年一季度报告，在全部613家公司中，有206家公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资、QFII等机构身影，占比逾三成。

对于新能源汽车板块的投资机会，吴啟宏表示，“随着行业竞争越来越激烈，以及各项政策、补贴的退出，新能源车行业将会出现洗牌。而行业龙头将会占领更多市场份额，业绩保持相对稳定增长，由成长类股转变为价值类股，从而具备中长期投资价值。”（记者 姚 尧）

(责编：王仁宏、陈键)
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