5月9日，工信部官网消息，工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅、全国工商联办公厅近日联合印发《关于组织开展2023年“百场万企”大中小企业融通对接活动的通知》（以下简称《通知》）。此次活动将于今年5月份启动，持续至年底。

据悉，本次活动旨在聚焦解决大企业和中小企业信息不对称问题，丰富拓展大中小企业融通对接渠道，搭建交流、展示、对接、服务平台，汇聚高等院校、科研院所、金融机构、专业化服务机构等各方资源，推动大中小企业在技术创新、产品配套、市场开拓等方面深入合作，达成一批融通合作项目，为融通创新提供赋能支持，推动中小企业融入大企业产业链供应链，打造一批具有独门绝技的配套专家，提升产业链供应链韧性和安全水平，助力构建现代化产业体系，促进高质量发展。

为实现上述目标，《通知》提出，组织开展产业链专场对接活动、开展中央企业和民营企业专场对接、在各行业大会中举办融通对接活动、各地分层次分领域举办形式多样的对接活动等四方面活动内容。

具体来看，一是工业和信息化部相关行业司局以行业龙头企业为依托，组织开展新能源汽车、大飞机、核能、新型显示等产业链对接活动。部分省级中小企业主管部门会同同级国资委、工商联结合本省重点产业链组织开展全国性的融通对接活动。

二是工业和信息化部联合国务院国资委举办中央企业与中小企业系列对接活动，与中央企业产业链融通发展共链行动有效衔接，推动中央企业加强对中小企业的协同带动；联合全国工商联举办大型民营企业与中小企业系列对接活动，推动大型民营企业开放创新资源和供应链体系，带动中小企业融通发展。

三是工业和信息化部在全国专精特新中小企业发展大会、全国中小企业数字化转型大会、世界制造业大会、世界集成电路大会、“三品”全国行等大会活动中举办产业链融通对接活动，依托大会集聚行业资源的优势，按行业设置“百场万企”大中小企业融通对接活动。

四是各地中小企业主管部门、国资委、工商联结合当地产业基础和发展实际，分层次分领域举办省内融通对接活动，邀请相关高校、科研院所、金融机构等广泛参与，推动健全完善大中小企业融通创新的生态体系。

另外，《通知》对有关部门也提出了加强组织领导、做好好多谋划、丰富活动形式、做好信息报送等具体要求，以确保活动顺利开展。（田 鹏）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经