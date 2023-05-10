5月9日，国家统计局发布数据显示，2022年全国城镇单位就业人员平均工资保持增长。

数据显示，2022年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增长6.7%，增速比2021年回落3个百分点，扣除价格因素实际增长4.6%；城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增长3.7%，增速比2021年回落5.2个百分点，扣除价格因素实际增长1.7%。

国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍解读称，在19个行业门类中，有18个行业的就业人员平均工资保持增长，其中采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等行业城镇非私营单位和私营单位平均工资增速均相对较高；房地产行业平均工资水平下降，部分人员密集型或接触型服务业平均工资增速较低。

行业间、地区间工资水平差距较为明显。王萍萍表示，2022年，无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中，就业人员年平均工资水平排在前三位的行业均为技术含量较高的信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业。工资水平排在后三位的行业略有不同，在城镇非私营单位中为住宿和餐饮业，农林牧渔业，居民服务、修理和其他服务业；在私营单位中为农林牧渔业，水利、环境和公共设施管理业以及住宿和餐饮业。

分地区看，无论是在城镇非私营单位还是私营单位中，工资水平都是东部最高，东北最低。从城镇非私营单位看，东部、中部、西部和东北地区年平均工资分别为13.3万元、9.0万元、10.1万元和9.0万元，分别增长7.1%、5.8%、6.1%和7.6%。

“由于所处地区不同、行业不同、单位类型不同，单位之间的工资水平有时会存在较大差异；在同一单位内部，由于就业人员所处岗位不同，工资水平也会存在一定差异。”王萍萍说，城镇单位就业人员平均工资的增长变化也受多重因素影响，既有宏观政策、社会经济大环境等外部因素，也有单位改制、用工结构变化等内部因素。

王萍萍表示，由于种种原因，具体到个人的工资水平和增速，可能与全国平均水平和增速差别较大，这需要从行业、地区、单位类型、岗位以及单位经营状况和个人具体情况出发进行全面分析，理性看待。（记者 孟 珂）

(责编：王仁宏、陈键)

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