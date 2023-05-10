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前4个月我国外贸进出口同比增长5.8% 稳中向好势头延续

2023年05月10日09:01 | 来源：证券日报
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5月9日，海关总署公布今年前4个月外贸数据。前4个月，我国货物贸易进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。其中，前4个月出口7.67万亿元，同比增长10.6%；进口5.65万亿元，同比增长0.02%；贸易顺差2.02万亿元，扩大56.7%。

据当日央视新闻报道，海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局，外贸领域，前4个月进出口同比增速较一季度加快1个百分点。海关月度调查显示，出口订单增加的企业占比已经连续4个月提升，外贸稳中向好势头进一步延续。

从贸易方式看，前4个月，我国一般贸易进出口8.72万亿元，同比增长8.5%，占我国外贸总值的比重提升至65.4%；以保税物流贸易方式进出口1.73万亿元，增长15.4%。

从贸易伙伴看，我国对东盟、欧盟进出口均实现增长，前4个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，进出口总值为2.09万亿元，增长13.9%，占我国外贸总值的15.7%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，进出口为1.8万亿元，增长4.2%，增速较一季度加快2.2个百分点。

从出口产品看，前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，同比增长10.5%，占出口总值的57.9%。其中，受新能源车出口拉动，汽车出口同比增长120.3%，表现抢眼。

从外贸主体看，前4个月，民营企业进出口7.05万亿元，同比增长15.8%，占我国外贸总值的比重超过五成；有进出口实绩的民营企业41.5万家，同比增加8.9%，继续保持我国外贸第一大经营主体地位。

吕大良表示，民营企业是我国外贸最大主体，前4个月民营企业进出口保持好的势头，占我国进出口的比重提升到52.9%。近期国务院出台新的促进外贸稳规模优结构政策措施，我国外贸企业的信心活力将得到更大提振和释放，有力推动全年外贸促稳提质。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)
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