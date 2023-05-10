“市里对我们的支持力度，无论是在资金方面还是政策方面都越来越大，效率也越来越高。”5月9日，山西金地源地质科技有限公司有关负责人对科技日报记者表示。

作为一家正在不断发展的科技型企业，该企业在科技开发上面临着不少难题。幸运的是，企业所在的山西省晋中市提供了有利的平台和政策支持，为企业激活创新动力提供支撑。不久前，其被晋中市科技局评为二星级企业，奖补8万元，为企业加大科研开发力度、解决科技难题提供了助力。

实现高质量发展，企业是当仁不让的主角，而企业高质量发展的关键在创新。日前，山西省晋中市印发了《晋中市加快培育发展科技型企业推进企业技术创新能力提升行动方案》（以下简称《行动方案》），出台一系列举措催生培育壮大一批创新能力强、发展潜力大、成长性好的科技型企业，全方位、全链条强化企业科技创新的主体地位。

“我们要加快建设以企业为主体、市场为导向、企业平台人才深度融合、产学研用融通的技术创新体系，引导支持各类企业将科技创新作为核心竞争力，力争用3年时间实现科技型企业总量大幅增加、质量明显提升，为推动高质量发展提供有力支撑。”山西省晋中市科技局局长卢贵斌说。

统计数据显示，晋中市现有高新技术企业312家，名列山西省前茅。其中，民营企业300家、占比96.2%；规上工业企业148家、占比47.4%；科技型中小企业241家、占比77.2%。

《行动方案》明确目标，到“十四五”末，晋中市科技领军企业、高新技术企业、科技型中小微企业实现“十百千”目标，研发经费投入每年增长11%，发展省级技术创新中心5个，市级及以上企业技术中心180个，打造形成大中小企业融通创新、蓬勃发展的良好格局和集群培育发展体系。

“企业是技术创新最活跃的主体，推动地方高质量发展必须更突出创新、依靠创新。”山西省晋中市相关负责人说。

聚焦地方发展特点，《行动方案》提出要做实基础工作、分类梯度培育、强化政策支持、提升创新能力等八大任务。根据晋中市经济转型升级需要、市场可持续增长的需求与产业政策，建立引导科技型企业健康发展的指导目录制度，定期公布科技型企业培育的优先领域和技术方向。同时建立科技型中小企业创新调查评估体系，加强企业研发能力监测和统计分析。在此基础上，分类分层建立科技型企业培育库，对入库企业逐企建档立卡。

《行动方案》明确要发挥平台作用，加快建设科技型小微企业孵化器，在山西智创谷、晋中国家农高区建设大学生创业园，为科技型小微企业提供创新创业平台。同时常态化开展科研成果推广与企业技术需求和应用场景需求双向对接，推动科技型企业和高校、科研院所之间的合作交流，促进科技成果转化和产业化。

山西拓航电子科技有限公司在2022年首次被认定为国家级高新技术企业，并享受到了企业所得税减免40%的优惠政策。其相关负责人介绍，在发展过程中，他们还与省内中北大学、太原理工大学等高校陆续建立了长期的科研合作关系，解决了企业目前存在的一些技术需求。

此外，《行动方案》还对加强人才保障提出要求。明确职业技术院校要针对科技型小微企业人才需求，设置专业课程，每年举办不少于500人次的定向培训班、特需培训班等。同时要开展校企、院企科研人员“双聘”等流动机制试点，支持企业依托各类科技计划项目和创新基地平台等开发科研助理岗位。（记者 韩 荣）

(责编：王仁宏、陈键)

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