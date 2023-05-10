4K/8K电视机出货占比超过70%，5G+8K内容自播能力全球领先，超高清内容和渠道不断充实，国产摄像机、采编播设备实现产业化并投入使用，超高清视频产业规模超3万亿元人民币……

5月9日，工业和信息化部总工程师赵志国在“2023世界超高清视频产业发展大会”开幕式致辞时指出，过去一年，工业经济企稳向好，超高清视频表现尤其亮眼，一场冬奥会，检验了我国高清视频技术和产业的阶段性成果，打开了高清视频丰富多彩应用的多个窗口，超高清视频通过高质量供给创造有效需求的重要地位走向稳固。

赵志国表示，工业和信息化部高度重视超高清视频产业，按照“4K先行、兼顾8K”的总体安排，在加快“双千兆”网络、数据中心等新型基础设施建设的同时，出台了一系列支持产业发展的政策文件。

“在政策推动下，超高清视频技术创新日益活跃，市场规模稳步增长，行业应用不断拓展，产业链关键环节取得突破，呈现出快速发展的良好势头。”赵志国强调，今年是国家引导推动超高清视频产业发展的第五年，在这个产业阶段性政策走向收官，全球视听产业重塑发展格局的关键时期，实现视听产业的高质量发展，将是未来工作的重中之重。

在超高清视频与5G、AI等技术融合创新的带动下，工业制造、文教娱乐、医疗健康、智能交通等领域开创新场景，形成新应用，但如中兴通讯股份有限公司董事长李自学所言，随着数字化进程不断深入，超高清视频作为数字经济重要载体的作用将愈发显现。超高清视频要继续走好创新发展之路，开创产业高质量发展新局面，还面临诸多挑战，赵志国从三个层面给出了应对之策。

首先，为化解超高清视频全面推广普及的诸多困难和挑战，一方面要加大政策的引导力度，谋划出台新一轮视频产业高质量发展的接续政策，不断优化产业发展的环境，加快构建视频产业发展的新格局；另一方面要发挥经营主体特别是龙头企业、龙头机构的作用，引导各类经营主体共建产业生态体系，提升产业基础能力和服务水平，要发挥各地区的比较优势，打造差异化、特色化的视听产业集群。

其次，发展壮大视听产业必须推进全产业链协同创新发展，以夯实产业基础，因此，要把握视频技术代际演进战略机遇，持续提升产品的供给能力，按照使用一代研制一代的思路，做好产品规划和研制，服务产业跨越式发展；要面向产业链各环节分类施策，聚焦产业链强弱不均等难点问题，引导加大对关键环节、重点企业的支持，尽快补上短板弱项；要针对前端设备企业小而散的现状，支持培育一批拥有自主技术辐射带动作用强的龙头骨干企业，引导前端产业整体提升；要支持广播电视视听制作设备和系统IP化升级，加快数字化、超高清化转型。

同时，加强视频产业生态建设，必须拓展视频技术应用场景的广度和深度，培育新增长点，提升优质内容的供给能力，所以，要面向重大活动和应用场景，推动行业应用融合发展，加快超高清视频赋能千行百业；要重视信息数据安全，加强视听数据和信息资源的保护，统筹好发展与安全的关系，筑牢产业健康发展的安全屏障；要做到兼容开放，深化国际交流合作，形成国内外要素资源高效配置的良好环境，积极为国际视听产业健康发展贡献中国力量。（记者 刘 艳）

(责编：王仁宏、陈键)

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