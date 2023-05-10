科技日报哈尔滨5月9日电 （记者李丽云）记者9日从哈尔滨工业投资集团获悉，该集团8日与北京九州动脉隧道技术有限公司举行战略合作协议签约仪式，双方将联手在哈尔滨共同打造低真空超高速磁浮飞行巴士旅游试验线及制造产业化项目。该试验线时速将达1000公里以上。

哈尔滨工投集团党委副书记、总经理王爱斌和北京九州动脉隧道技术有限公司副董事长刘子忠代表双方签订了战略合作协议。

据介绍，超高速管道交通是继公路交通、轨道交通、航空交通、水路交通之后的第五种交通方式，具有超高速、低建设成本、低运营能耗、安全性高等诸多优势，是整合现有成熟技术的集成创新，是唯一一种能实现时速达1000公里以上的大众交通方式。

北京九州动脉隧道技术有限公司董事长郑斌在签约仪式致辞中表示，哈尔滨超高速磁浮试验线的建设标志着我国超高速磁浮从理论研究向工程化建设迈出了一大步，世界首条真空管道的超高速磁浮旅游试验线，将在哈尔滨这个老工业基地应运而生。此次合作将打造继中国高铁后另一张更加亮丽的中国名片，为打造便利快捷的地球村交通体系贡献中国智慧和中国标准。

哈尔滨工投集团党委书记、董事长刘铭山在致辞中表示，本次双方携手打造低真空超高速磁浮飞行巴士旅游试验线及制造产业化项目，将是两家企业齐心协力打造第五种出行方式的新征程。双方将发挥各自优势，为传统制造企业转型升级赋能提供科技引领。

中国电子商会副会长郭全啟表示，此次双方合作具有里程碑意义，双方携手把磁悬浮和真空管道技术合作起来打造一个高效的智能交通，此举将推动我国智能交通发展再上新台阶，将为提高我国高端制造业高质量发展奠定坚实基础，促进黑龙江以及东北经济振兴和工业转型升级。

(责编：王仁宏、陈键)

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