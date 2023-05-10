天舟六号任务完成发射前全区合练
2023年05月10日09:08 | 来源：科技日报
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科技日报海南文昌5月9日电 （黄国畅 李康 记者杨雪 实习记者沈唯）5月9日上午，天舟六号货运飞船任务组织了发射前系统间全区合练。目前，各系统已经做好发射前准备工作。
本次天舟六号任务是中国空间站应用与发展阶段首次飞行任务。针对“升级版”货运飞船技术状态变化大、火箭测试周期由27天缩短至25天等实际情况，科技人员承压奋战、连续奋战、坚守奋战，已经组织完成了天舟六号货运飞船技术区测试、加注，长征七号运载火箭垂直总装测试、船箭联合测试、组合体垂直转运等工作。合练中，参试各系统严密组织、密切配合，确保各项程序有条不紊进行。
“此次是除点火发射外，参试系统最多、最全的一次综合模拟演练，也是发射前最后一次合练。”西昌卫星发射中心总工程师钟文安介绍，根据任务期间阵雨较为频繁的气候特点，发射场气象系统加强了气象监测和气象会商密度，确保为发射日提供精准的气象预报。目前，火箭、飞船及发射场各系统状态良好。
(责编：王仁宏、陈键)
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