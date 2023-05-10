5月8日晚，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布2023年第一季度各项资管业务月均规模数据，相较于此前发布的2022年第四季度数据，头部基金管理机构非货币公募基金月均规模差异缩小，而基金子公司私募资产管理月均规模增少跌多。

易方达非货币公募基金

月均规模蝉联第一

中基协公布的数据显示，2023年第一季度，前20名基金管理机构非货币公募基金月均规模合计89902.47亿元，较2022年第四季度减少3000.93亿元。

具体来看，易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、招商基金5家基金公司分别以9880.69亿元、7125.48亿元、6696.54亿元、5953.18亿元、5457.53亿元的月均规模占据前五，这一名单顺序与上季度相比未发生变化，同时前五名基金管理机构非货币公募基金月均规模差异缩小。其中，前三名中华夏基金、广发基金月均规模抬升明显，分别较上季度增加198.68亿元、61.7亿元；易方达基金则有所下降，其上季度月均规模为10526.87亿元，是唯一一家规模达万亿元级的基金公司。

此外，有16家基金管理机构2023年第一季度非货币公募基金月均规模超3000亿元，较上季度的15家增加1家。除华夏基金、广发基金外，嘉实基金、国泰基金月均规模也有所提升，分别较上季度增加360.22亿元、166.02亿元。华泰柏瑞基金在2023年第一季度则以2250.99亿元的月均规模数取代银华基金，跻身第20名。

上海证券基金评价研究中心高级基金分析师孙桂平对《证券日报》记者分析称，部分头部基金公司非货币公募基金月均规模下滑的原因主要有两个方面：一是随着公募基金市场发展和基金公司数量增多，头部基金公司规模集中度有缓慢下降趋势；二是可能与基金公司产品线布局中债券类基金规模比重较高有关。

展望二季度，孙桂平预计，国内货币政策有望维持宽松，宏观经济“弱复苏”态势仍将延续，权益市场和债券市场仍有较好投资机会，而资本市场未来向好表现使得公募基金整体规模有望进一步提升。

创金合信私募资管

月均规模稳居第一

私募资管业务是基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资的活动。形式有为单一客户办理特定资产管理业务和为特定的多个客户办理特定资产管理业务两种，具有一定的准入门槛。

中基协公布的数据显示，2023年第一季度，排名前20的基金管理机构私募资管月均规模合计34427.6亿元，较2022年第四季度的37066.43亿元有所下降。

具体来看，创金合信基金以7734.73亿元牢牢占据榜首，建信基金以3546.38亿元列居其后，平安基金则以2307.66亿元由上季度第四名跃居第三名。

有14家基金管理机构月均规模达1000亿元以上，包括创金合信基金、建信基金、平安基金、博时基金、易方达基金在内的前5家机构月均规模均超2000亿元。不过，前两家机构私募资管月均规模较上季度缩水较多，合计减少超1400亿元。而平安基金、南方基金、广发基金、睿远基金、景顺长城基金5家基金管理机构私募资管月均规模则较上季度均有所提升，合计增加278.55亿元。

从中基协公布的基金子公司私募资产管理月均规模来看，2023年第一季度，前20名机构季内月均规模增少跌多，整体较2022年第四季度减少1906.97亿元。

进一步梳理发现，招商财富资产管理有限公司以3093.49亿元位居榜首，建信资本管理有限责任公司、上海浦银安盛资产管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司、农银汇理资产管理有限公司分别以1972.24亿元、1756.67亿元、1292.41亿元、1052.23亿元跟随其后。月均规模超1000亿元的基金子公司数量由上季度的6家下降至5家。

业内人士分析称，随着资管新规的落地，通道业务不断萎缩，当前基金子公司面临自身业务转型以及竞争格局变化带来的多重压力。（记者 昌校宇 见习记者 方凌晨）

(责编：王仁宏、陈键)

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