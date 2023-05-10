中国海关总署9日发布数据显示，今年前4个月，中国外贸进出口总值达13.32万亿元，同比增长5.8%，增速较一季度的4.8%加快1个百分点。其中，4月单月进出口3.43万亿元，增长8.9%。

分项看，今年前4个月，中国出口7.67万亿元，同比增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%。

中国商务部研究院学位委员会委员白明表示，在近几个月美、欧、日整体需求趋缓的形势下，中国外贸规模保持平稳增长，增速仍超预期，表明中国外贸韧性十足。

5月9日，在江苏连云港港集装箱码头，货轮停靠在泊位上装卸集装箱（无人机照片）。新华社发（王春摄）

前4个月，一般贸易进出口8.72万亿元，同比增长8.5%，占中国外贸总值的比重提升至65.4%；民营企业进出口7.05万亿元，同比增长15.8%，占中国外贸总值的比重超过五成。

此间受访专家普遍认为，尽管受到世界经济下行压力大、海外市场需求不畅等不利因素影响，但在疫情防控平稳转段以来，中国外贸稳中向好势头进一步延续，外贸结构也呈现持续优化的态势。

根据海关总署数据，前4个月，中国出口机电产品4.44万亿元，同比增长10.5%，占出口总值的57.9%。其中，受新能源车出口拉动，汽车出口同比增长120.3%。

今年一季度，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口同比增长66.9%，拉高出口整体增速2个百分点。

这是4月15日拍摄的第133届广交会现场。新华社记者 刘大伟 摄

日前落幕的第133届广交会上，大量新产品、新技术、新工艺首次展示，高端化、智能化、定制化、品牌化和绿色低碳产品深受全球采购商青睐，凸显中国制造正不断向全球价值链中高端迈进，展现了中国外贸的韧性和活力。

业内专家认为，这类高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点，反映了中国努力在出口层面实现质的有效提升和量的合理增长，是外贸高质量发展的重要体现。

近年来，中国进出口呈现出货物贸易总量巨大、服务贸易创新发展、新业态蓬勃兴盛、市场多点开花、结构逐步优化等特点。

包括跨境电商、保税物流、保税维修、海外仓、离岸贸易等在内的多种外贸新业态新模式，是中国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。

2022年9月2日，在杭州综合保税区一家跨境保税仓内，工作人员在搬运跨境电商保税进口商品。新华社记者 徐昱 摄

海关总署数据显示，今年前4个月中国以保税物流方式进出口增长15.4%。其中，出口增长23.4%，进口增长10.8%。

根据《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，中国力争到2035年实现外贸新业态新模式发展水平位居创新型国家前列。白明认为，新业态新模式对外贸发展具有渐进式的推动作用，长远看来有望成为外贸稳定增长的“助推器”。

前4个月，中国对东盟、拉丁美洲、非洲、“一带一路”沿线国家进出口总值分别增长13.9%、10.3%、17.5%、16%。清华大学公共管理学院国际发展与全球治理研究所副所长高宇宁认为，在政策支撑与传统贸易伙伴经贸关系发展积极的背景下，“一带一路”沿线新市场对贸易增量的贡献持续放大。

中国外贸促稳提质，除了稳住“老客户”“老朋友”，同样重视新市场的拓展。4月初召开的国务院常务会议要求，引导企业深入开拓发展中国家市场和东盟等区域市场。

2021年9月11日，在广西南宁国际会展中心，参观者走出第18届中国—东盟博览会展馆。新华社记者 陆波岸 摄

提振外贸企业的信心和活力一直以来是中国推动外贸稳规模、优结构的政策着力点。白明指出，受外部因素影响，今年中国外贸依然面临较大压力，要落实好稳外贸政策组合拳，帮助企业稳订单拓市场。

近期，中国国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，提出强化贸易促进拓展市场、稳定和扩大重点产品进出口规模、加大财政金融支持力度、加快对外贸易创新发展、优化外贸发展环境。

“一系列稳外贸政策组合拳，更加系统、综合和全面，对中国外贸发展起到更好的支持作用，将推动全年外贸促稳提质。”高宇宁说。（记者刘斐、周文其、郭鑫）

(责编：王仁宏、陈键)

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