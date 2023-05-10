科技日报北京5月9日电 （记者刘霞）美国科学家开发出了不会引起破坏性免疫反应的干细胞，并用其制造胰腺细胞，以治疗患有Ⅰ型糖尿病的小鼠。这一成果向利用“现成”组织或器官治疗心脏病迈出了重要一步。相关研究刊登于最新一期《自然·生物技术》杂志。

干细胞可被诱导发育成不同身体组织，又称为“万用细胞”，人们希望能将其移植到人体内，治疗多种疾病。但从一个人身上提取并放入另一个人体内的细胞通常会被免疫系统杀死。因此，大多数正在开发的干细胞疗法要么需要人们服用免疫抑制药物，要么需要从患者自身提取细胞来产生干细胞，但这种疗法成本更高，而且可能耗时数几周。

鉴于此，萨纳生物技术公司索尼娅·施雷普弗等人开发出一种技术，对细胞进行遗传修改，使其对免疫系统“不可见”。为此，他们将编码免疫系统识别细胞为“外来”所需的两个表面分子的基因去除，还添加了一个基因，使细胞产生名为CD47的分子，该分子通常告诉免疫系统不要攻击。

他们测试了一种从恒河猴细胞中产生的“多能”（有潜力变成不同组织和器官）细胞，将其插入其它4只恒河猴的腿部肌肉中。结果表明，这些细胞存活了4个月，没有出现任何免疫攻击的迹象；而没有基因修饰的细胞被注入后3周内，就被猴子的免疫系统摧毁。研究团队接着将这些干细胞转化为胰腺细胞，并注入罹患糖尿病的小鼠体内，血液测试显示这些细胞减轻了患病小鼠的糖尿病症状。

该公司此前的研究证明，这些经过基因修改的干细胞可转化为心肌细胞和被称为嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）的免疫细胞，用于治疗癌症。

(责编：王仁宏、陈键)

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