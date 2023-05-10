科技日报北京5月9日电 （记者张佳欣）据发表于最新一期《临床研究杂志》的一篇论文，美国西北大学范伯格医学院研究人员将机器学习技术应用于医疗数据后发现，未能治愈的继发性细菌性肺炎是新冠病毒感染患者死亡的关键驱动因素，甚至可能超过病毒感染本身的致死率。他们还发现了新冠病毒感染不会引起“细胞因子风暴”的证据，而细胞因子风暴过去通常被认为会导致死亡。

研究人员发现，肺部继发性细菌感染在新冠病毒感染患者中极为常见，影响了近一半需要机械通气支持的患者。换句话说，近一半的新冠患者会发展为继发性呼吸机相关细菌性肺炎。

这项研究分析了美国西北纪念医院重症监护室585名患有严重肺炎和呼吸衰竭的病人，其中190人是新冠患者。研究人员开发了一种名为CarpeDiem的新机器学习方法，数据基于ICU团队每日查房记录，以此了解细菌性肺炎等并发症如何影响病程。

研究人员表示，那些继发性肺炎治愈患者很可能活下来，而没有治愈的人更有可能死亡。研究数据表明，与新冠病毒本身相关的死亡率相对较低，但在ICU期间发生的其他事情，如继发性细菌性肺炎，使死亡率上升。

研究结果也否定了细胞因子风暴理论。研究人员表示：“如果细胞因子风暴真的是导致新冠患者长时间住院的原因，我们应该会看到患者频繁过渡到以多器官衰竭为特征的状态，但事实并非如此。”

研究人员表示，肺部细菌重叠感染作为新冠患者死亡原因之一的重要性一直被低估。此次研究强调了预防、寻找和积极治疗重症肺炎患者的继发性细菌肺炎的重要性，其中也包括那些患有新冠病毒感染的患者。

(责编：王仁宏、陈键)

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