人民网北京5月10日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站、中心）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，经研究，现下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。数据显示，预算合计共238003万元，提前下达237879万元，此次下达124万元。

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算表。（图片来源：财政部官网）

“中央财政支持公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，对于推动文化事业的发展，提高人民群众文化素质，促进文化产业发展以及促进社会和谐稳定等方面都具有非常重要的意义和作用。”业内专家在接受人民网记者采访时表示，免费开放各种文化设施，可以让更多人接触到优秀的文化资源，提高他们的文化素质和审美水平。政府的资金投入不仅可以帮助公共图书馆、美术馆、文化馆等文化设施改善设施和服务质量，也可以促进相关文化产业的发展，增加就业机会。此外，文化是一个国家的软实力，通过免费开放公共文化设施，可以让更多人受益，消除社会阶层之间的差距，促进社会和谐稳定。

(责编：郭思邈、吕骞)

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