新华社北京5月10日电题：拓空间、练内功、添动能——我国外贸延续稳中向好势头观察

新华社记者邹多为、魏一骏

9日，海关总署发布我国外贸最新运行情况：今年前4个月，货物贸易进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%，其中4月单月进出口3.43万亿元，增长8.9%。

在复杂严峻的外部形势下，累计增速从前2个月的同比微降0.8%转为一季度增长4.8%，再到前4个月较一季度进一步加快1个百分点，承压前行的外贸划出上扬曲线。海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局，外贸进出口稳中向好态势进一步延续。

自动装配、在线监测、机器人焊接、智能化仓储……走进位于浙江省三门县的西格迈股份有限公司车间，整个生产流程体现出信息化与工业化的深度融合。前4个月，这家主要面向欧美高端市场的汽车减震器制造企业，实现营业收入超4亿元，同比增速保持两位数。

公司总经理蒋瑞锋告诉记者，尽管面临全球经济下行、外需不足、地缘政治风险等制约因素，但公司聚焦主业，通过提升研发实力推出的新产品不断收获海外市场好评，目前，订单已经排到9月。公司还将加大“走出去”力度，计划年内参加约30个国家举办的展会，努力拓展国际“朋友圈”，培育形成新的业务增长点。

作为我国外贸最大主体，经营灵活度高、市场适应性强的民营企业继续保持好的势头。据海关统计，前4个月，我国有进出口实绩的民营企业41.5万家，同比增加8.9%；民营企业进出口7.05万亿元，同比增长15.8%，占我国外贸总值的比重超过五成。海关月度调查显示，出口订单增加的企业比例已经连续4个月提升。

外贸运行的亮点还体现在出口产品结构持续优化，高附加值产品出口增势不减。前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，同比增长10.5%，占出口总值的57.9%。其中，受新能源车出口拉动，汽车出口额增长120.3%。

9日，在青岛海关办结通关手续后，山东临工工程机械有限公司生产的203辆挖掘机在青岛大港码头列队待装，几天后这些车辆将随船发往土耳其等国。这已是今年青岛大港口岸出口“一带一路”沿线国家的第47批工程车辆。

随着高水平对外开放扎实推进，我国与“一带一路”沿线国家经贸合作水平不断提升。前4个月，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口增速高出整体10.2个百分点，占比提升到34.6%。其中，对哈萨克斯坦等中亚五国，沙特阿拉伯等西亚北非国家进出口分别增长37.4%和9.6%，部分弥补了传统市场需求不振带来的影响。

数据显示，进口不及预期、外贸月度增速放缓、对美国和日本等传统贸易伙伴进出口下降等新变化已成为当前面临的挑战。

“必须看到，我国外贸形势依然复杂严峻。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文此前表示，外需的不确定性仍然是最大制约因素。

稳外贸是稳增长的重要支撑。4月底召开的中共中央政治局会议明确提出“要把吸引外商投资放在更加重要的位置，稳住外贸外资基本盘”。

国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，强调稳定和扩大重点产品进出口规模，加快对外贸易创新发展；商务部积极推动线下展会恢复；海关总署等六部门部署在17个城市开展2023年促进跨境贸易便利化专项行动，进一步优化口岸营商环境；上海支持机电和高新技术产品企业拓展多元化国际市场；广州提出推进加工贸易产业链全过程的数字化转型……在前期已出台多轮政策举措的基础上，新一轮组合拳再次释放出加大力度稳外贸的积极信号。

国务院发展研究中心副研究员杨光普表示，在加强最新政策宣传解读、推动落地见效的同时，还要鼓励各地深入调查研究、因地制宜出台支持举措，切实解决企业困难，继续鼓励企业积极开拓海外市场，进一步提升出口退税的效率，并支持企业充分运用信用保险、贸易信贷等政策工具，不断激发外贸增长新动能。

应对困难挑战，外贸主体既要“抱团取暖”，更要进一步练好内功。对外经济贸易大学教授庄芮认为，企业通过提升产品质量、加强技术创新、拓宽贸易渠道等方式不断增强抗风险能力，有助于提升自身的国际竞争力，为外贸高质量发展提供重要动力，为巩固国民经济恢复向好态势多作贡献。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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