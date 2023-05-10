央视网消息：据中国载人航天工程办公室消息，目前，长征七号遥七运载火箭已完成推进剂加注，瞄准北京时间2023年5月10日21时22分，在我国文昌航天发射场发射天舟六号货运飞船。

从“一年两艘”到“两年三艘”节约成本 提升能力

天舟六号货运飞船副总指挥李志辉在接受记者专访时表示，货运飞船从原来的两年四发变成了两年三发，虽然貌似发射频次降低了，但是这却意味着成本的节约以及任务能力的提升。

天舟六号货运飞船副总指挥 李志辉：以前空间站任务规划是一年打两艘。现在，因为能力增加了，给航天员带的东西可以多带一艘船。带来的好处就是，现在是两年打三艘船，相当于每年打1.5艘船。这样其实也是节约成本了，能力提升了才节约成本，这是最大亮点。这样降低了研制整个工程运行的费用，任务能力提升之后，给空间站应用方面的工程带来实实在在的效益。

2022年，我国载人空间站全面建成。2023年，我国进入载人空间站应用与发展工程的元年。李志辉副总指挥表示，此次，天舟六号任务将实现双“首发”。

天舟六号货运飞船副总指挥 李志辉：中国空间站应用与发展工程今年是元年，元年的第一个飞行器是首次，这是第一个首发。第二个首发，从天舟六号以后的货运飞船都是属于改进型的货运飞船，它是改进型的第一次发射，这也是首发飞行器。从这两个方面讲，我们叫“首发”。

记者：货运飞船是要往上送物资，这次的物资里面为我们航天员有没有准备一些什么特别的物资？

天舟六号货运飞船副总指挥 李志辉：航天员的物资，这次上了70公斤的水果，大概有三个半的货包。其他的食品方面，端午节带了一些粽子，到年底还有一些春节期间的食品。

如何“打包”往太空运快递？李总向记者介绍起装载太空物资的经验。

天舟六号货运飞船副总指挥 李志辉：就像家里的衣柜一样，把货物装在货包里面，立方体的一个货包。装完之后把这个货包塞进货格里面，就像家里衣柜的货格里面，货格里面设了专用的束缚带，就是捆绑的带子。这个束缚带原理很简单，就有点类似于咱们坐飞机的安全带一样，是卡扣形式的，塞进去之后用卡扣一系一拉就行了。

天舟六号：世界现役上行载货能力最强的货运飞船

天舟六号在提高货物上行运载能力、降本增效和国产元器件应用方面进行了优化改进。整船的载重能力从6.9吨提高到7.4吨，是世界现役上行载货能力最强的货运飞船。

天舟六号还将上行空间站电推进所需要的氙气瓶，与一般货物使用货包装载不同，氙气瓶体积和重量大，飞船系统为此进行了专门设计。同时，天舟六号还搭载了新型激光雷达、连理卫星和超临界流载荷等3个货运飞船实验项目。

提升自主可控能力 国产化比例提升

专家介绍，天舟飞船在设计之初就有验证国产元器件的目标。天舟一号时就对7大类、44种元器件进行了国产化替代。

航天科技集团五院货运飞船系统副总设计师 党蓉：天舟六号又根据现在自主可控的需求，把国产化元器件比例和种类都进行了大幅度的提升，种类和数量的比例相比原来都提高了10%以上。

目前，天舟共有改进型和标准型两种型谱的飞船。改进型的上行载货能力和推进剂补加能力都更强。此次天舟六号，是中国改进型货运飞船的首飞任务。在中国空间站应用与发展阶段，将根据空间站任务安排，在两种型谱飞船中进行选用。

航天科技集团五院货运飞船系统副总设计师 党蓉：后面我们可能还会根据工程总体的要求，做这种低成本的货船，包括以后大货运飞船这种，我们都在后续的研究过程中。

长征七号遥七火箭：优化发动机系统 增强结构可靠性

执行本次天舟六号发射任务的是长征七号遥七运载火箭。此前，长七运载火箭已执行5次天舟飞船的发射任务，稳定性、可靠性都有保障。在此前技术积累上，长七遥七运载火箭进一步优化发动机系统，增强结构可靠性。

航天科技集团一院长征七号运载火箭制导系统主任设计师 吕建强：长七火箭的二级构型装了四台发动机，像我们的板凳是有四条腿的，假如一条腿坏了或者是掉了是坐不稳的。但我们的火箭经过这一发的改进和设计之后，在一定情况下，能够适应这种情况并能完成这次飞行任务。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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