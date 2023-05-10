人民网北京5月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月10日，水利部组织珠江水利委员会及广西、广东水利厅，通过视频连线形式开展了2023年珠江流域防洪调度演练。水利部长江、黄河、淮河、海河、松辽水利委员会和太湖流域管理局在线观摩。

演练选取“1968·6”全流域型洪水为本底，将洪水过程适当放大，运用珠江防汛“四预”平台，从流域大尺度、区域中尺度、城镇与工程微尺度场景，对不同工况下西江、北江洪水调度方案滚动预演，动态模拟洪水淹没情况，通过综合比选，不断优化调度方案。演练还设置了高风险区水文应急监测、无人机灾情监测等环节，力求贴近实战。

水利部副部长刘伟平强调，要以演练促提升，针对珠江流域降雨落区不确定性大、河道下切等不利因素，加密汛期雨水情监测预报，研究制定堤防巡查抢护等方案预案，提高洪水防御能力。近年来珠江流域屡屡极丰极枯交替、大旱大涝急转，要克服麻痹思想和侥幸心理，立足防大汛、抢大险、救大灾，压紧压实防汛责任，落实落细隐患排查、预报预警预演预案、水工程安全度汛和联合调度运用等各项措施，充分做好迎战严重水旱灾害准备，全力确保珠江安澜。

(责编：郭思邈、吕骞)

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