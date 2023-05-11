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新疆阿图什发力设施农业——

千里戈壁，播下致富种子（经济新方位·县域经济观察）

本报记者  蒋云龙
2023年05月11日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　中央政治局会议强调：“要巩固拓展脱贫攻坚成果，抓好粮食生产和重要农产品供应保障，全面推进乡村振兴。”抓好粮食生产和重要农产品供给始终是“三农”工作的头等大事，是以乡村为腹地的县域经济高质量发展的重要抓手。

　　“粮头食尾”“农头工尾”，越来越多地方聚焦三次产业融合发展，着力延长农业产业链条，做优做强农产品加工业和农业生产性服务业，更多吸纳县域内农业转移人口，为有效服务“三农”、保障粮食安全提供支撑。对此，本报记者深入田间地头进行探访。

　　——编  者  

 

　　大美新疆，瓜果飘香。塔里木河流域上游，克孜勒苏柯尔克孜自治州光照充足，州府所在地阿图什市有着“无花果之乡”的美誉。作为当地传统产业的农业而今正走向现代化、科技化。2022年，阿图什种植粮食作物27.16万亩，建设高标准农田3.09万亩，产量12.6万吨，成功创建自治区级农业科技园1个。单看数据，无法想象这个县级市有着近3773平方千米、占全域面积24.7%的戈壁荒漠。

　　二十届中央财经委员会第一次会议指出，要更加重视藏粮于技，突破耕地等自然条件对农业生产的限制。阿图什如何实现“向戈壁要产出”？记者近日走进阿湖乡设施农业基地一探究竟。

　　一家人收入增长的希望

　　阿湖乡一望无际的戈壁滩上，有座1180亩的农业园——阿湖乡设施农业基地。10余年来，园内建起346座温室大棚，出产番茄、辣椒、羊角蜜等20多种蔬菜水果。

　　棚外，是狂风大作的戈壁滩，灰色的砂砾和石子被吹得满地滚。棚内，温暖湿润的微风拂过一片片绿色。大屏幕上显示着棚内实时图景：草莓苗子绿油油，叶片下冒出的果实红通通；鱼塘波光粼粼，水面下鱼群悠然游动；工人正在平整土地，新一批苗就要开始播种……

　　一大早，艾比比古丽·库尔班就赶到阿湖乡设施农业基地。走进自家大棚，她拉动拉绳，把大棚顶上盖的棉被一床一床卷起来。

　　新疆昼夜温差大，种植蔬菜的温室大棚要求保持25摄氏度左右的恒温。所以每天早上要卷起棉被、露出薄膜，让阳光能洒进来，菜苗加快生长。下午看看情况，如果风沙渐起，就盖起被子，防止塑料薄膜被吹破。到了傍晚还得再来一趟，把所有的棉被铺开来，为棚内菜苗保温。

　　丈夫海日拉·艾山也来到了大棚里，侍弄起豇豆幼苗。两口子是易地搬迁户，在老家也种地。

　　“老家也是戈壁滩，有点能种的地就不错了，播点小麦、苜蓿，还会因为缺水、大风减产，最好的时候一年也就挣2万多元。”在戈壁滩上常年种地，40岁出头的海日拉·艾山看起来要比同龄人沧桑些，“进大棚种地就不一样了，技术要求高、活儿繁琐，但是产出很稳定，收入也高着呢。”妻子侍弄大棚蔬菜，他在周边打短工，两口子一年能挣8万多元。

　　“大棚年产2茬菜，我家2个大棚，丰收季一次收获2—3吨。”海日拉·艾山说，他前几年还专门买了一辆三轮车，好把蔬菜运到市场上去卖。

　　利用辽宁沈阳援疆资金，阿湖乡先期建起了345座温室大棚，当地的易地搬迁户都可以承包1座以上大棚。

　　“1个大棚1年仅需1000元租金，乡政府农业技术推广站的9名干部常驻基地，既要传授大棚种植技术，也要实时帮助种植户解决问题。”阿湖乡副乡长谭阳光说，目前146户易地搬迁户承包了156座大棚，其他承包的有农户个人，也有村集体。

　　海日拉·艾山的大棚里，长势最好的豇豆苗已有2米多高，塑料薄膜包裹下的这片菜园郁郁葱葱、生机盎然。

　　一片新农人成长的沃土

　　努尔买买提·库尔班的大棚，看起来像是整整齐齐的小丛林。对于一名毕业后返乡就业的大学生，这条干农业的路最初走得颇有些曲折。

　　“一开始我承包了4座大棚种蔬菜，不懂技术也不懂市场，赔了钱。”努尔买买提·库尔班说：“后来就想，我一个大学生，做农业的优势在哪儿？”

　　更加善于学习新事物，是不是大学生的优势？努尔买买提·库尔班觉得是。他理清思路，退出蔬菜种植的队伍，转而专攻为农户育苗。在网上看视频、找资料，还虚心向农民专家一点点请教，这才逐渐算得上行家里手。

　　“他现在干得好呢，承包了9个大棚，一年能卖20多万元。”当地干部对这名新农人很认可。

　　在大棚里，努尔买买提·库尔班正给请来帮忙的工人做示范：“在这层土上铺薄膜，扦插固定，无花果就能自己生长了。一株一株，注意株距……”

　　“大棚里种地不容易，要坚持学习。”努尔买买提·库尔班说，市里农业技术推广站的干部会经常来进行技术指导，也会组织种植技术、病虫害防治等等方面的培训。

　　“缺水少土风大，是我们戈壁地区搞农业的困境所在。”阿图什市农业农村局相关负责人介绍，近年来，当地依托现代农业产业园区，大力发展戈壁设施农业，全域现代化温室大棚达到857座，面积3000亩，其中智能化大棚22座，破解了“缺土少水风大”的难题。

　　“设施农业成为农户增收致富的有效工具，也成为一片新农人成长成熟的沃土。我们做好培训引导、示范带动、推广普及，逐步建立起一支稳定的新型农民队伍。”该负责人说。

　　一条产业振兴的新路径

　　基地里的第346座大棚，属于新疆晨润农业科技发展有限公司负责人赵少维。这个大棚尤其不同，更加高大宽广。建筑材料不再是塑料薄膜和红砖，而是明亮的玻璃和更坚固的钢材。

　　2022年5月，当地两级政府职能部门牵头，对口援疆的江苏昆山投入援疆资金1500万元、企业自筹600万元，建设了这座1万平方米的高标准、智能化玻璃温室大棚。当地希望这座大棚能起到引领带动作用，为345座蔬菜大棚提供种苗、带动技术更新换代。

　　在家里，赵少维打开手机或者电脑，轻轻一点，换气扇、摄像头、喷淋头、水龙头等都可以实时操控。

　　“我们建成了高标准智能蔬果育苗系统。120张育苗温室床，可批量育苗80万—100万株。苗床移动、喷淋都实现了自动化，光照、湿度都可以利用手机控制。目前大棚每年能为周边大棚农户提供蔬果苗、花苗60万株。”赵少维说：“我们给周边农户提供的种苗，相比市场价有10%—15%的折扣。”

　　“智能化玻璃温室大棚也是我们的‘农业技术推广中心’，园区内其他的农户和全区的农业学生、农业人才都会来这里实训。怎么防虫、怎么增产、种什么划得来、啥设备用得上……他们逐步会把在这里学到的农业技术和看上的设施设备，应用到自己的大棚里去。”阿湖乡党委副书记郭彦武说，下一步，以智能化玻璃温室大棚为抓手，园区还会打通从育苗到种植再到销售的全产业链运营，为当地设施农业的高质量发展培育新路径。

　　建大棚，贵着呢。前期的345座大棚，也投入了辽宁沈阳援疆资金4100万元。“算经济账，这项建设或许暂时还没挣到大钱。但是长远来看，大棚将为戈壁地区留下农业沃土，节约珍贵的水资源，为农户提供致富的路子，村集体和基层政府也会有稳定的收入。”阿图什市农业农村局相关负责人介绍：“今年还将新建220座现代化温室大棚，我们要依托现代农业产业园区，大力发展戈壁设施农业，用科技的力量赋能‘三农’发展水平提升。”

 

　　本期统筹：程聚新


　　《 人民日报 》（ 2023年05月11日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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