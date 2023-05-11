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依托区位优势  发展内河航运（记录中国）

2023年05月11日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月10日，重庆两江新区果园港，公路、水运等多通道运输在此交汇，这个“一带一路”和长江经济带联结点呈现繁忙景象。
　　本报记者 姜 峰摄

　　5月10日，依托京杭运河的山东济宁港航龙拱港，智能化码头自动化轨道正在进行卸载作业。
　　本报记者 陈 斌摄

　　习近平总书记强调：“充分发挥内河航运作用”。经过多年建设，我国内河航道通航里程位居世界第一，以长江干线、京杭运河—淮河等水运通道为主体，连通世界、干支衔接的水路交通运输总体框架已经形成。推进内河航运高质量发展，要继续依托区位优势，深入开启高端化、绿色化、智能化的航运新模式。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月11日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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