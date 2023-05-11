本报北京5月10日电 （记者王政）记者日前从工业和信息化部获悉：工业和信息化部、国务院国资委、全国工商联近日联合印发通知，组织开展2023年“百场万企”大中小企业融通对接活动。其中，新能源汽车、大飞机、核能、新型显示等产业链对接活动、中央企业与中小企业系列对接等活动受到产业链中小企业高度关注。

据介绍，此次活动从2023年5月起持续至2023年底，旨在聚焦解决大企业和中小企业信息不对称问题，丰富拓展大中小企业融通对接渠道，活动将搭建交流、展示、对接、服务平台，汇聚高等院校、科研院所、金融机构、专业化服务机构等各方资源，推动大中小企业在技术创新、产品配套、市场开拓等方面深入合作，争取达成一批融通合作项目。

按照要求，活动期间将组织开展产业链专场对接，其中工业和信息化部相关行业司局以行业龙头企业为依托，组织开展新能源汽车、大飞机、核能、新型显示等产业链对接活动。部分省级中小企业主管部门会同同级国资委、工商联结合本省重点产业链组织开展全国性的融通对接活动。此外，工信部还将在全国专精特新中小企业发展大会、全国中小企业数字化转型大会等大会活动中举办产业链融通对接活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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