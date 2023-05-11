山西出台重点产业链奖励政策
2023年05月11日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报太原5月10日电 （记者付明丽）山西省工信厅、省财政厅近日制定《重点产业链培育激励方案》，未来3年，将聚焦产业链企业培育、关键环节招引、协作配套强化、公共服务能力提升四大领域，从山西技术改造专项资金统筹安排资金，对重点产业链培育给予支持，最高奖励3000万元。
山西支持“链主”企业加速成长为具备强大综合实力的产业生态主导型企业，更好发挥带动作用。对认定为省级“链主”企业的，给予认定奖励100万元。认定当年，“链主”企业产业链年度营业收入达到一定数额则按相应档位给予奖励，最高3000万元。
2022年以来，山西全力实施全产业链培育工程，推行“链长制”。全省首批精心筛选了特钢材料、新能源汽车、高端装备制造、风电装备、氢能、铝镁精深加工、光伏、现代医药、第三代半导体、合成生物等10条产业链，选取20家“链主”企业，以及一批创新能力较强、成长性较好的“链核”企业，予以重点扶持培育，牵引全省制造业实现链式发展、集群发展、融合发展，着力构建支撑全方位高质量发展、具有山西特色核心竞争力的现代产业体系。
《 人民日报 》（ 2023年05月11日 06 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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