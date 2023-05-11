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优化营商环境  多听企业意见（经济时评）

肖  芸
2023年05月11日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　进一步优化营商环境，要全面优化制度设置、细化实施标准，提升政务服务水平，充分激发市场活力和内生动力

　　

　　好的营商环境就像阳光、水和空气，是一个地区市场环境、政务环境、法治环境、社会环境等方面的综合体现。

　　近年来，市场监管部门在登记注册领域先后实施注册资本实缴制改认缴制、“三证合一”、“先照后证”、“证照分离”等一系列改革，市场准入制度发生了根本性变革，有效降低了制度性交易成本，最大限度减少对微观经济的干预，营商环境持续优化，经营主体数量快速增长。

　　营商环境只有更好，没有最好。未来，我国营商环境如何进一步优化？可以从政策、实施、服务三个层面继续发力。

　　从政策层面，还要对现有政策进行优化。在推动一些改革举措时，应有足够的试点试运行，经过客观评估再考虑其推广适用范围。进入新发展阶段，我国发展站在了更高历史起点上，但发展不平衡不充分问题仍然突出。一个新政策的推出，要考虑地区差异，要经过充分的论证和考量。在这个过程中不妨多听听企业的意见。我每次出去调研，能听到一些非常具体的诉求，未来，如何更好地与企业诉求对接，我们仍有提高空间。下一步调整，应该尽可能充分考虑不同企业的不同诉求，尽量让更多经营主体平等地享受改革红利。

　　从实施层面，需要进一步细化具体政策。统一的制度规则是所有经营主体公平竞争的前提。现在全国营商环境的制度框架已经建立起来了，但实施时有些制度不够细、标准不够精确，可能导致不同地方落实方式和程度不同。市场监管部门等参与制度设计的部门，正在努力把一些大的政策具体细化，出台更细的标准和指导措施，让地方基层执法人员知道具体问题如何具体对待，执法人员的裁量权范围到底有多大，尽量保证全国各地能有相同的操作标准。

　　从服务层面，仍要持续减轻企业负担。营商环境好不好，企业最有发言权。近年来，各地市场监管部门充分运用数字化手段，积极引导企业和群众全程通过网上办理登记注册、企业年报等业务，让企业感觉非常方便，这样企业就很愿意遵守监管的规则。同时，监管部门也是服务部门，要做好企业服务，本来就应该运用更多数字化手段，让数据多跑腿，让企业少跑腿，想尽一切办法给企业添便利、减负担。企业投入更大的精力到经营管理上，才能不断释放活力。

　　（作者为国家市场监管总局登记注册局一级巡视员，本报记者林丽鹂整理）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月11日 08 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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