本报北京5月10日电 （记者王昊男）记者今天从国家区块链技术创新中心了解到，该中心已于近日正式投入运行。据了解，国家区块链技术创新中心位于中关村国家自主创新示范区，由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头建设。

据介绍，该中心将加速建设超大规模区块链算力集群，着力构建由省市级骨干节点网络、行业应用节点网络组成的国家区块链算力网络，形成性能强大的数字基础设施，服务跨境贸易、供应链金融、能源、安全生产、食品工业等一大批国民经济重要行业和关键领域。同时，该中心将在能源、金融等一批国家关键领域建设区块链行业创新中心，在我国数字经济高速发展、运行活跃的重点地区建设区块链区域创新中心。以点带面，辐射全国，实现我国东部、中部、西部数据要素联通，产业协同增效，以“国家主链”助力数字经济高质量发展。

据了解，该中心还将通过和顶尖高校、科研院所、行业领军央企等通力合作，为我国培养超过50万名区块链各类型高素质人才，推出一批在全球有较高知名度的区块链科学家，为数字强国建设贡献力量。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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