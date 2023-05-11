本报南宁5月10日电 （记者张云河）记者从南宁海关获悉：今年一季度，广西对东盟进出口745.3亿元人民币，同比增长102.1%，实现倍增。

今年以来，广西深化与东盟经贸合作成效显著。目前，北部湾港已开通集装箱航线75条，其中至新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨等东盟国家航线34条。据北部湾港集团统计，今年一季度，北部湾港（本港）完成货物吞吐量6877万吨，同比增长5.5%，其中集装箱完成161.2万标箱，同比增长14.7%，实现首季“开门红”。

广西壮族自治区交通运输厅统计数据显示，今年一季度，广西陆路口岸完成国际道路货物运输量89.55万吨，同比增长96.64%；完成接驳出入境货运车辆9.67万辆，同比增长100.62%。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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