今年以来，上市公司控制权变更频现。据《证券日报》记者统计，截至5月10日，年内共有27家上市公司披露了控股权转让最新进展。

仅5月9日，就有天瑞仪器、晨丰科技、*ST炼石、华菱精工等4家A股上市公司发布公司控制权面临变更的公告。

天瑞仪器发布公告称，公司近日获悉公司控股股东、实际控制人、董事长刘召贵正筹划公司控制权变更的相关事项，若上述事项最终达成，股份转让比例占公司总股本的5%至7%，同时特定对象以现金方式全额认购公司本次发行的股份不超过发行前公司总股本的30%，具体方案以各方签署的相关协议为准。

华菱精工发布公告称，公司于2023年5月8日收到控股股东黄业华的通知，实际控制人黄业华家族（黄业华、马息萍、黄超）正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

此前的5月4日，*ST园城也发布公告称，公司收到控股股东、实际控制人徐诚东的通知，获悉其本人正在筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项。

广科咨询分析师沈萌对《证券日报》记者表示，上市公司面临控制权变更，主要是市场波动，实控人对于产业和企业未来发展的预期不同，因此会产生对上市公司股权的估值差异，导致股权转让甚至控制权变更。

据了解，上述面临易主的公司中，有多家公司经营不佳甚至出现亏损。其中，天瑞仪器2022年年报显示，公司去年实现营收12.9亿元，同比减少16.39%；净利润亏损1.04亿元。华菱精工2022年年报显示，公司去年实现营收17.52亿元，同比减少21.53%；净利润亏损947.6万元。*ST园城2022年年报显示，公司去年实现营收9430.20万元，同比减少58.09%，净利润亏损121.62万元。

“股权并购，尤其是善意并购有利于企业发展，能够对企业的价值进行再发现，让企业获得价值增量。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者表示，对于收购方来说，当前A股部分上市公司的估值较低，是个很好的机遇。（记者 许 洁 见习记者 李 静）

(责编：王仁宏、陈键)

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