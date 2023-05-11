科技日报北京5月10日电 （记者崔爽）加速建设超大规模区块链算力集群，构建国家区块链算力网络；在能源、金融等国计民生关键行业建设节点，打造开放包容的国家区块链主链，打破“区块链孤岛”现象；保持区块链核心技术领先优势，培养超过50万名区块链各类型人才……记者5月10日获悉，国家区块链技术创新中心（以下简称区块链国创中心）近日已正式投入运行。

区块链已成为全球数据交易、金融结算、国际贸易、政务民生等领域的重要信息基础设施，是数字经济发展的重要引擎。我国明确要加强区块链等数字技术的自主创新，构筑起数字经济竞争新优势。

“近年来，我国区块链高速发展，涌现一批‘应用链’，但因存在底层技术良莠不齐、技术生态割裂及不同区块链应用平台各自为政等情况，‘区块链孤岛’现象日益严重。这种现象严重阻碍了数字经济高质量发展。”中国科学院院士、北京航空航天大学教授郑志明表示，建设国家区块链技术创新中心，开展关键技术攻关、产业应用和高水平国家区块链主链建设，联通区块链应用平台，聚合区块链应用生态，有助于提升区块链创新能力与核心竞争力，助力我国抢占全球数字经济发展制高点。

根据科技部批复，区块链国创中心由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头建设，后者牵头研发了国内首个自主可控、性能领先的区块链软硬件技术体系“长安链”。

据悉，区块链国创中心位于中关村国家自主创新示范区核心地带。中心主任董进表示，区块链国创中心作为“底层技术+基础设施+生态培育+产业创新”于一体的创新综合体，要建成区块链技术的创新策源地、区块链科技成果转化基地和区块链战略科技力量聚集高地，力争在芯片、底层架构等领域破解区块链底层技术难题，聚焦数据安全可信，为数字中国的高质量发展贡献力量。

(责编：王仁宏、陈键)

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