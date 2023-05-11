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氢燃料电池汽车产业渐入佳境

2023年05月11日09:10 | 来源：科技日报
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广东省10部门近日发布的《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023—2025年）》提出，要有序发展氢燃料电池汽车，稳步推动电力、氢燃料车辆对燃油商用、专用等车辆的替代。

无独有偶。5月5日，北京市大兴区10辆氢燃料电池公交车正式“上岗”，全部投放给兴40路车队。

作为推进“碳达峰、碳中和”的有效路径，氢能被推上了风口，尤其是在燃料电池领域。与电动汽车相比，氢燃料电池汽车在使用过程中消耗氢气和氧气，通过电化学反应发电，最后排出的是水，“零碳”是其最大优势。

氢燃料电池被大众熟悉，离不开2022年北京冬奥会助力。冬奥会使用的氢燃料电池汽车约1000辆，是迄今为止全球最大规模的一次氢燃料电池汽车示范运营。

目前氢燃料电池汽车比普通电动汽车价格高出30%到50%，为了推动产业发展，近两年，上海、重庆、河南等地出台氢能相关政策，涉及氢能全产业链，并且补贴力度不小。某地出台的政策，给加氢站的补贴最高已达500万元，氢能投资更是最高有600万元的补贴。

“现在的氢燃料电池行业，跟十年前的电动车行业类似。”5月10日，国家电投集团氢能科技发展有限公司（以下简称国氢科技）总经理助理、技术总监陈平在接受科技日报记者采访时表示，不论是整车，还是电池、电机这种关键零部件，国家的政策导向对产业的促进作用非常大。他同时直言，目前我国氢燃料电池主要用于客车、物流车及重卡等商用车，氢燃料电池乘用车材料和部件还存在功率密度低、动态性能弱、环境适应性差、生命周期短等行业关键技术难题。

当天，国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项“乘用车用高功率密度燃料电池电堆及发动机技术”项目启动。

陈平说，该项目由国氢科技牵头，中国一汽、中国汽研、德燃动力等共十家单位参与。项目将主要面向高功率密度、高环境适应性、长寿命的乘用车用电堆及发动机需求，针对行业关键技术难题，开发具有高功率密度、强动态性能、快低温启动、长使用寿命能力的乘用车用燃料电池电堆和发动机。

依托该项目，国氢科技当天发布了乘用车用燃料电池“氢腾-S”系列产品战略。该战略基于已有技术积累，将打造建设万台级乘用车燃料电池电堆及系统产线。依托核心材料全自主化、产品平台化系列化开发以及规模化，实现产品成本的快速下降。

国氢科技党委书记、董事长李连荣透露，未来5年，国氢科技将投入10亿元专项资金，并与一汽等整车企业强强联合。“氢腾-S”系列产品将首先搭载全新红旗H5乘用车进行应用示范，后续将推广至更多车型，预计累计投放车辆10000台。

中国氢能联盟分析，至2050年，氢能在我国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨。其中，交通运输领域用氢2458万吨，约占该领域用能比例的19%；氢燃料电池车产量达到每年520万辆。

近年来，在氢燃料电池乘用车领域，广州、上海等地启动氢燃料电池网约车。有观点认为，网约车试点开启并常态化运营后，下一个要攻克的难题是氢燃料电池家用轿车的推广和普及。真正进入寻常百姓家，预计要到“十四五”结束后。陈平也认为，乘用车燃料电池的市场拐点或在2025年左右到来。（记者 陈 瑜）

(责编：王仁宏、陈键)
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