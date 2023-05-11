人民网北京5月11日电 （欧阳易佳）近日，生态环境部启动实施第三次海洋污染基线调查（以下简称三基调查）并开展春季航次海上调查工作。三基调查旨在摸清新时期我国海洋生态环境状况的最新家底、全面掌握海洋生态环境基本状况及变化规律等。

本次三基调查紧紧围绕“摸清家底、发现问题、分析原因、提出对策”的总体思路，以近岸海域和283个海湾为重点，把摸清我国管辖海域环境介质中各类污染物本底状况、精细化掌握各海湾生态环境状况特征和人为活动影响等作为主要目标，统一组织实施、统一时间节点、统一技术规范、统一质控要求、统一数据报送、统一成果集成，形成系统性调查评估成果。

据悉，我国分别于1976—1982年、1996—2000年开展了第一次和第二次全国海洋污染基线调查。生态环境部本次组织开展三基调查，是科学认知新世纪以来我国海洋生态环境变化趋势及客观规律的需要，也是系统掌握新时期我国海洋生态环境“零点”资料、定准美丽海湾建设基线和起点的必然要求，对于准确研判当前和今后一个时期海洋生态文明建设和生态环境保护面临的新形势、新问题和新任务等具有重要意义，将为深入打好重点海域综合治理攻坚战、全面推进美丽海湾建设、推动我国海洋生态环境改善从量变到质变等提供重要支撑。

(责编：郭思邈、吕骞)

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