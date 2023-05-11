人民网北京5月11日电 （欧阳易佳）5月10日，水利部组织松辽水利委员会及黑龙江省、吉林省、内蒙古自治区水利厅和尼尔基水库管理单位，通过视频连线形式开展了2023年松花江流域典型洪水防洪调度演练。水利部长江、黄河、淮河、海河、珠江水利委员会和太湖流域管理局线上全程观摩。

本次演练有针对性地选取嫩江、松花江流域1998年和2013年典型洪水作为本底，共设置嫩江尼尔基水库上游发生2013年典型洪水、嫩江中下游及松花江干流发生超标洪水两个演练场景，基于初步建成的松辽流域水旱灾害防御系统和全景数字嫩江平台成果，以预报、预警、预演、预案和水工程调度运用为重点，全面演练预测预报、骨干水库防洪调度、蓄滞洪区分洪运用决策、调度指挥协调等各个环节。

水利部副部长刘伟平肯定了本次演练取得的成效，要求各单位认真检视总结此次演练的经验做法，进一步深入分析松花江流域防洪工作的短板和调度方面的不足，完善洪水防御和水工程调度方案预案，强化“四预”能力提升，全面提升洪水防御实战能力和水平。

刘伟平强调，松花江流域即将入汛，要将意识、机制、节奏、措施落到防汛要求上来，提高政治站位，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，绷紧“四个链条”，构建纵向到底、横向到边的水旱灾害防御矩阵，切实做好今年水旱灾害防御各项工作，奋力夺取2023年松辽流域水旱灾害防御工作的全面胜利。

(责编：郭思邈、吕骞)

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