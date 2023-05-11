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雷电黄色预警！北京大部有雷阵雨 局地伴有小冰雹

2023年05月11日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今天13时10分，北京市气象台发布雷电黄色预警信号，预计今天15时至23时，北京市大部分地区有雷阵雨，并有7级左右大风，局地短时雨强较大，伴有小冰雹，请注意防范。

受冷空气影响，今天北京天空云量将明显增多，傍晚到前半夜或有分散性雷雨出没。今天11时，北京市气象台发布：今天下午晴转阴，傍晚大部分地区有雷阵雨，南风一级转三级，阵风五六级，最高气温27℃；夜间阴有分散性雷阵雨转晴，南转北风二级左右，最低气温13℃。今天午后南风较大，傍晚到前半夜有分散性雷阵雨，外出注意防风防雨，驾车注意交通安全。

(责编：郭思邈、吕骞)
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