人民网北京5月11日电 （记者栗翘楚）近日，在上海外高桥港区海通滚装码头，随着滚装船“光芒精英号”缓缓地靠港，1119辆新能源汽车排起长队，有序驶入巨型滚装船，准备启程前往东南亚市场。

据上海海关统计，一季度，上海口岸出口电动载人汽车16.7万辆，货值387.3亿元人民币，分别同比增长30.3%、63.9%。其中，对一带一路沿线国家出口占比近四分之一。

上海外高桥港区海通码头是全国最大的滚装汽车码头，汽车出口航线遍布欧洲、东南亚、南美洲和中东地区。“为助力国产新能源车加大油门驶向全球，外港海关叠加‘提前申报’‘运抵验放’‘抵港直装’等通关便利化措施，确保出口汽车零延时验放，助推新能源汽车产业高质量发展。”上海外高桥港区海关查验九科科长陈佳表示。

据海关总署统计，今年一季度，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口增长66.9%，同比增量超1000亿元。其中，我国电动载人汽车出口647.5亿元，增长122.3%，在“新三样”中增速最快。

在此背景下，我国汽车制造相关企业数量持续增长。天眼查数据显示，我国汽车制造相关企业近31.8万余家，其中，2022年新增注册企业3.9万余家，新增注册企业增速14.6%。

近日，在汕头海关所属汕尾海关关员监装下，564辆乘用车搭承滚装轮，从深汕特别合作区小漠国际物流港出发，运往海外。

“在汕头海关的支持下，我公司依托小漠国际物流港开展汽车出口业务，预计今年将通过小漠国际物流港出口约2万辆乘用车。”深圳市某公司负责人介绍，海关在今年“五一”期间落实24小时预约监管服务，高效开展汽车出口监管，有力保障汽车滚装外贸业务顺利开展，为企业拓展业务增强了信心。

日前，在上汽乘用车郑州分公司总装车间，600多名工人正加班加点生产主力出口车型。“现在平均每51秒就有一辆汽车下线，今年前3个月我们已经完成电动汽车整车出口近3000辆。”上汽乘用车郑州分公司相关负责人说。

据郑州海关统计，今年一季度，河南电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口18.1亿元，增长85.6%。其中，电动载人汽车出口11.1亿元，增长100.1%；锂电池出口4亿元，增长134.7%；太阳能电池出口2.9亿元，增长19.1%。

业内人士表示，中国新能源汽车等产业已经具备了国际竞争力，能够在国际市场上与其他国家的产品竞争。中国外贸正在从低端加工向高端制造升级。

(责编：郭思邈、吕骞)

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