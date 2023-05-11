人民网记者 乔雪峰

品牌是生产者和消费者共同的追求，是供给侧和需求侧升级的方向，是企业乃至国家综合竞争力的重要体现。5月10日至14日，以“中国品牌，世界共享；品牌新力量，品质新生活”为主题的2023年中国品牌日活动如期而至。

加强品牌建设，有利于推动经济大国向经济强国转变，有利于满足人们更高层次物质文化需求，有利于弘扬中华文化、提升中国形象。

“民族品牌，不仅是一个国家的响亮名片，更是一个国家的宝贵财富。”越秀辉山奶粉事业部总经理张会荣告诉记者，打造民族品牌是每个中国企业义不容辞的责任和使命所在。

张会荣还表示，行业要不断发挥全产业链优势和珍稀奶源优势，将科研创新作为企业高质量发展的核心驱动力，从源头保障和提升国产奶粉的高品质，持续加深中国消费者对国产奶粉的信任，扩大国产奶粉的品牌影响力。

“如果说品质是企业的生命，那品牌就是企业的灵魂。”加多宝集团副总裁陈文钜接受记者采访时表示，中国品牌要做世界级品牌、百年老店，更要做年轻活力的代名词。只有让一代代年轻人爱上中国凉茶，凉茶行业和凉茶文化才有更美好的未来。

葵花药业集团股份有限公司总裁关一表示，未来，医药行业的竞争不仅是渠道的竞争，更是融入品牌力的综合竞争，尤其是对于拥有OTC产品的企业。近年来，健康理念不断迭代，医学科普被大力倡导，自我诊疗逐渐形成大众诊疗新习惯。而对于企业，树立品牌形象则是市场发展的新需求。

关一还表示，医药行业不同于快消，“安全”是行业的底线，更是品牌的“生命线”。更好的建设医药品牌，对于企业来说，是提升了市场竞争优势，对于公众来说，则是提升了用药安全保障。

“我们希望通过丰富的产品条线和种类围绕品牌IP形象，打造多元消费场景、满足多样化需求。”蜜雪冰城副总裁白砥指出，以更贴合年轻人喜好，更实用的方式成为可触碰、有温度的周边产品，拉近与消费者的距离，打造中国本土IP形象，让年轻人更好地认识中国茶，助力传统中国茶文化以更现代化的体现和更潮流化的传播形式被更多年轻人喜爱。

“如果要问我品牌发展经验是什么，那就是以国家鼓励社会办医的大政方针为指引，与健康中国的建设与发展同频共振。并始终坚持以患者为中心，持续满足患者需求。”爱尔眼科医院集团股份有限公司全球总裁李力接受记者采访时表示，患者的口碑，就是检验品牌的金标准，更是建立品牌忠诚度的基石。

十年树企业，百年树品牌。随着我国一波又一波利好政策的密集出台，为中国品牌迈向一流营造更好氛围，在助力中国品牌稳健前行、享誉全球的道路上保驾护航。培育打造中国品牌，能够帮助中国企业提高经济效益、推动中国产业打造竞争优势。

(责编：郭思邈、吕骞)

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