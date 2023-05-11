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数字化激发活力 中国品牌创新力不断提升

人民网记者 乔雪峰
2023年05月11日17:08 | 来源：人民网
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推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，进一步发挥品牌引领作用，是促进国民经济循环体系、加快构建新发展格局的现实路径。

5月 10日至14日，以“中国品牌，世界共享；品牌新力量，品质新生活”为主题的2023年中国品牌日活动如期而至。加强品牌建设、提升我国品牌影响力和竞争力，是优化供给、扩大需求、推动高质量发展的重要举措。

“世界不缺中国制造，中国需要世界品牌。做优做强制造业是实现经济高质量发展的关键环节。”九牧集团党委书记、董事长林孝发接受记者采访时表示，品牌是国家制造业核心竞争优势的重要体现，是国家软实力重要组成部分。新一轮科技革命和产业变革来临，面对机遇与挑战，民族品牌要坚定信念、抓住机遇，稳扎稳打练好内功、做好产品，在新一轮发展竞争中赢得先机。

维信诺科技股份有限公司联席总裁严若媛表示，随着人工智能、5G通信等技术日益蓬勃发展，应用领域全面开花。为满足日益多样化的需求，显示技术将迎来一个多重技术并存、百花齐放的蓬勃发展期，“在这个机遇下，AMOLED作为我国战略性新兴产业，要通过‘创新’加快推动新兴显示产业做强做优做大，使新兴显示成为我国数字经济的‘长板’，成为国家品牌的名牌，向高质量发展加快迈进。”

“在当今全球市场竞争激烈的环境下，中国品牌建设的重要性不言而喻。”索菲亚家居股份有限公司总裁助理甘铭中表示，当前，中国品牌建设需要关注品质保证、创新设计、品牌形象、服务体验、企业社会责任等五个方面。

教育企业的品牌建设发展要注重创新精神，匠心精神和回馈精神。尚德机构公关副总裁李韶文表示，品牌建设发展离不开企业的创新精神，“品牌建设发展需要企业的匠心精神。当今品牌已经由粗放型发展转变为质量型增长，注重教师队伍建设，提升课程产品和服务质量，以匠心精神，打磨精细化服务，定制化服务，及高端服务等。”

拼多多联席CEO赵佳臻则表示，希望对农村供应链体系和产业升级加大投入力度，保持耐心，助力供应链提效升级，继续为各方创造价值。

勇立潮头，敢为人先。从制造到创造、从跟跑到赶超，当前，众多中国品牌正逐渐获得国内外消费者的青睐。进入新发展阶段，凭借着创新能力和国际化视野，中国企业正不断推动品牌竞争力、美誉度和影响力，带领高品质国货走出国门，让世界共享大国品牌。

(责编：郭思邈、吕骞)
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