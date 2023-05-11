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凝聚“防患于未然”社会共识 “防灾减灾”护航高质量发展

2023年05月11日17:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者鲁婧）5月10日，“防灾减灾：护航高质量发展”论坛在北京举行。多位权威专家在论坛上表示，要提升全社会预防灾害风险意识，凝聚“防患于未然”社会共识。筑牢防灾减灾救灾的人民防线，保障中国式现代化建设高质量发展。

中国公共关系协会会长、国务院新闻办公室原副主任郭卫民指出，防灾减灾、抗灾救灾是人类生存发展的永恒课题。灾害防范、危机处置、信息发布、舆情引导是公共关系的重要内容。

“我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。”国家减灾委员会秘书长、中国应急管理学会第一副会长郑国光表示，当前防灾减灾工作面临新形势新挑战，要持续开展普查成果应用，提升自然灾害防治能力；构建常态化风险普查评估制度，推动风险治理向事前预防转变；加强科普宣传教育，提升全社会预防灾害风险意识。

在主旨分享环节，应急管理部新闻宣传司副司长王虎成认为，要发挥媒体公益宣传作用，要广泛拓展公共宣传渠道，要借力借势各类新兴平台，以期实现“人人讲安全、个个会应急”的目标。

对于如何推进我国自然灾害防治体系和能力的现代化？中共中央党校（国家行政学院）应急管理培训中心主任马宝成建议，要有效发挥好议事协调机构统筹指导和综合协调职能，充分利用好第一次全国自然灾害综合风险普查成果，切实提升基层防灾减灾救灾能力，积极发挥市场主体和社会力量作用，加大科技对防灾减灾救灾的支撑，建强国家综合性消防救援队伍等。

防灾减灾工作急需人才培养。西安交通大学公共安全与应急管理研究中心主任、中国应急管理学会常务理事朱正威从应急管理人才培养的角度，指出应急管理是直面问题的实践知识、交叉融合的综合知识、与时俱进的创新知识，也是一个正处在不断探索和发展的实践与学问。他表示，要以问题和需求为导向，整合应急管理人才培养的知识体系，要以应急管理的创新实践重构教学内容。

防灾减灾是全球性媒体重点议题。中国公共关系协会副会长、中国传媒大学国家公共关系与战略传播研究院院长董关鹏表示：“面对复杂严峻的国际形势，比以往任何时候，我们都更加需要将防灾减灾救灾的中国成果、中国经验和中国方案分享给国际社会。”

据悉，此次论坛由中国公共关系协会和中国应急管理学会共同主办。

(责编：鲁婧、吕骞)
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