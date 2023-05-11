新华社北京5月11日电（记者韩佳诺、王雨萧）国家税务总局11日公布的数据显示，4月到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体148万户，同比增长28.8%。

数据显示，从类型看，企业、个体工商户分别新办71万户和75.9万户，同比分别增长25.6%和33.6%，其他新办涉税经营主体1.1万户，同比下降31.8%；从产业看，第一、二、三产业的新办涉税经营主体分别为4.6万户、17.4万户和126万户，同比分别增长39.3%、12.1%和31.1%；从行业看，20个行业门类中，17个行业新办涉税经营主体数量同比正增长，其中，交通运输业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业增长较快，同比分别增长124.2%、58.4%和45.9%；从经济类型看，民营经济新办涉税经营主体146.4万户，同比增长28.7%；外资经济新办涉税经营主体0.6万户，同比增长87.9%；国有和集体经济新办涉税经营主体1万户，同比增长17.5%；从地区看，东、中、西部新办涉税经营主体分别为70.3万户、35.3万户和42.4万户，同比分别增长32.8%、25.4%和25.2%。

截至2023年4月底，全国涉税经营主体共8615.5万户，同比增长7.4%。其中，前4个月领用发票、有收入申报的活跃涉税经营主体6045.9万户，同比增长4.6%，占全部涉税经营主体的70.2%，税收活跃度超7成。

国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将继续落实好延续和优化实施的各项税费优惠政策，抓深抓实“便民办税春风行动”三批62条服务措施的落地，持续优化税收营商环境，激发各类经营主体活力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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