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商务部：推动中国－中亚经贸合作再上新台阶

2023年05月11日21:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月11日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷11日表示，愿同中亚各国经贸部门一道，以中国－中亚峰会为契机，巩固和发展贸易投资良好势头，推动中国－中亚经贸合作再上新台阶。

　　中国－中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。束珏婷11日在商务部例行新闻发布会上介绍，中国与中亚五国建交30多年来，持续深化务实经贸合作，构建了内涵丰富、充满活力、互惠互利的经贸关系，取得了实打实、沉甸甸的合作成果。

　　制度安排日臻完善。2022年，中国与中亚五国元首共同宣布打造中国－中亚命运共同体。在中国—中亚合作机制框架内，六国经贸部长于今年4月18日举办了“中国－中亚五国”经贸部长会议，就贸易投资、数字经济、绿色发展、互联互通、多边以及地方间合作交换意见。

　　截至目前，中国与中亚国家均签署了共建“一带一路”合作文件，制定了中长期经贸合作规划，签订投资保护协定，经贸合作机制日趋完备。

　　贸易发展量质齐升。2022年，中国与中亚五国提前实现700亿美元贸易目标，今年1至3月贸易额同比增长22%，发展势头强劲。同时，贸易结构更加优化。2022年，中国自中亚国家进口农产品、能矿产品同比增长超过50%，对中亚国家出口机电产品同比增长42%，中国与中亚跨境电商贸易额同比增长95%，近300家中亚企业入驻中国电商平台，越来越多的中亚优质特色产品进入中国市场。

　　投资合作惠及各方。截至今年3月底，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元，累计完成工程承包营业额639亿美元。

　　“我们持续推进基础设施、油气采矿、加工制造、医疗卫生、教育科技、数字经济等领域合作，一批大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善。”束珏婷说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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