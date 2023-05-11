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驶向未来！国内首条商用运营城市空轨在武汉建成试跑

2023年05月11日21:38 | 来源：新华社
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新华社武汉5月11日电（记者熊琦 王自宸）列车悬挂在轨道下方飞驰，这样的科幻场景，近日在武汉东湖新技术开发区成为现实。记者11日从武汉光谷交通建设有限公司获悉，光谷空轨正处于综合联调和试运行阶段，进展顺利。

空轨即悬挂式单轨列车，是一种新型中低运量轨道交通制式。与传统交通方式不同，空轨列车车体悬挂于轨道梁下方凌空“飞行”，被称为“空中列车”，具有不占用地面路权、环境适应性强、景观效果好等优点，兼具通勤和观光功能。

走进光谷空轨列车内部，透明舷窗引人瞩目。列车采用大开度侧窗，并且在车厢地板部分区域设置了观景窗，让乘客可拥有270°的观景视角。

“市民既可以在空中视角俯瞰风景，又成为他人眼中‘流动的空中风景线’。”中国铁建铁四院光谷空轨项目设计总体负责人王洪刚介绍，光谷生态大走廊南北贯穿武汉东湖高新区，作为配套设施，光谷空轨将串联起沿线旅游观光资源，与水道、绿道一起，实现光谷生态大走廊“三道布局”。

“光谷空轨列车初期采用2节编组，最多可容纳220余人，最高运行时速可达60公里。”武汉光谷交通建设有限公司设备系统总监王安军说，车辆启动、停车、出库、入库、开关门及正线运行等均实现了全过程自动控制，无需人工操作，司乘人员只需随车应对突发情况。

中铁十一局光谷空轨项目经理钱康说，按照总体规划、分期建设的原则，光谷空轨一期工程于2020年7月28日开始桩基施工，2022年12月底全线基本建成。目前已建成的一期工程全长约10.5km，拥有6座车站。

光谷空轨车辆外观造型方案及命名，经广泛征求公众意见，结合网友投票结果和专家意见，最终确定车辆名称为“光谷光子号”。“不远的将来，在‘光谷光子号’正式投入试运营后，这里将成为武汉一张亮丽的新名片。更多的市民乘客将有机会从空中俯瞰武汉美景，从这里驶向未来。”王安军说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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